特朗普否認習近平要求棄用「中國病毒」

特朗普總統表示,中國國家主席習近平沒要求他棄用「中國病毒」說法,強調兩人關係極好。

由把「中國病毒」掛在嘴邊到突然改口,甚至公開呼籲美國民眾不要怪責亞裔人,特朗普否認受習近平施壓。

被問到習近平有否要求他修飾或勿再使用相關字眼,特朗普說:「沒有,從來沒有,個別人士可能談論過這事,但沒有人跟我談過,我認為只是時機問題。我之所以稱呼中國病毒,因中國正是病毒源頭,但如他們十分介懷,我不說也可。」

他又解釋稱呼「中國病毒」另一原因,是要反擊中國一名中低層官員散播「美軍播毒」陰謀論。

特朗普強調與習近平關係極好,兩國簽訂首階段貿易協議,不過、中方或待年底美國大選後觀望他連任與否,再繼續第二階段談判。

《華爾街日報》報道,中美元首在G20特別視像峰會,沒有對話交流,只是各自讀出事前預備的講話內容。

特朗普表示,不同國家抗疫手法或稍有不同,不過無礙團結,G20各國同意須及時共享疫情資訊,合力遏止病毒擴散。

