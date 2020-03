舊金山新型肺炎再增一死 再有警員確診（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山週四的感染個案是自疫情爆發以來最大的升幅,累計223宗,再多一人死亡,舊金山警察局宣布有第二名警員確診,早前因多名職員感染而關閉的Laguna Honda醫院,出現第6名確診者。

舊金山週四新增45宗確診個案,錄得疫情爆發以來的最大升幅,累計達223宗,超越San Mateo縣,成為僅次於Santa Clara縣灣區第二最多案例的縣。

舊金山警方證實,在星期二確診的特別受害人調查組警長,他的拍檔亦確診,另外有20名警員正在自我隔離當中。

至今已有5名職員確診的Laguna Honda醫院,週四有第6名職員確診,他是一名搬運工,與早前確診的一名護士是親戚關係,為了減低大規模傳播,院方週三已經全面關閉醫院。

交通局宣布從下星期一起,除了市中心的車站外,市內所有輕軌列車將會停駛,取而代之,局方會安排巴士接載乘客,所有的車站將會維持不變。

此外,一些提供快線的巴士線,包括5號、9號、28號及38號巴士,將會暫停快線服務,但14R的服務將會繼續。

在對租客的援助方面,市府本星期擴大在疫情下對租客的逼遷保護,新的命令讓租客至少可以申請延期6個月交租。

華協中心房屋輔導員陳健敏說:「我們知道很多租客因為沒有工作而交不到租,現在市府有行政令,容許租客向業主申請延期交租,我們華協中心鼓勵業主與租客保持良好關係,好好溝通,如果你有任何問題,關於申請延期交租的手續,請你致電我們的房屋輔導熱線,(415)984-2730。」

華協表示,要向業主申請延期交租有兩個步驟,第一步是租客,必須在租金到期後的30天內,將財務困難情況告知業主,第二步是在告知業主後的7日內,必須提供經濟困難的證明。

基於居家抗疫的命令下,華協已經減少辦公室開放時間,但會增加電話輔導時間,逢星期一至五的早上10時至12時會有輔導員現場接聽,其餘時間可以留言,他們會在兩個工作天内回覆。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。