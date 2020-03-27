舊金山新型肺炎再增一死 再有警員確診（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山週四的感染個案是自疫情爆發以來最大的升幅，累計223宗，再多一人死亡，舊金山警察局宣布有第二名警員確診，早前因多名職員感染而關閉的Laguna Honda醫院，出現第6名確診者。

舊金山週四新增45宗確診個案，錄得疫情爆發以來的最大升幅，累計達223宗，超越San Mateo縣，成為僅次於Santa Clara縣灣區第二最多案例的縣。

舊金山警方證實，在星期二確診的特別受害人調查組警長，他的拍檔亦確診，另外有20名警員正在自我隔離當中。

至今已有5名職員確診的Laguna Honda醫院，週四有第6名職員確診，他是一名搬運工，與早前確診的一名護士是親戚關係，為了減低大規模傳播，院方週三已經全面關閉醫院。

交通局宣布從下星期一起，除了市中心的車站外，市內所有輕軌列車將會停駛，取而代之，局方會安排巴士接載乘客，所有的車站將會維持不變。

此外，一些提供快線的巴士線，包括5號、9號、28號及38號巴士，將會暫停快線服務，但14R的服務將會繼續。

在對租客的援助方面，市府本星期擴大在疫情下對租客的逼遷保護，新的命令讓租客至少可以申請延期6個月交租。

華協中心房屋輔導員陳健敏說：「我們知道很多租客因為沒有工作而交不到租，現在市府有行政令，容許租客向業主申請延期交租，我們華協中心鼓勵業主與租客保持良好關係，好好溝通，如果你有任何問題，關於申請延期交租的手續，請你致電我們的房屋輔導熱線，(415)984-2730。」

華協表示，要向業主申請延期交租有兩個步驟，第一步是租客，必須在租金到期後的30天內，將財務困難情況告知業主，第二步是在告知業主後的7日內，必須提供經濟困難的證明。

基於居家抗疫的命令下，華協已經減少辦公室開放時間，但會增加電話輔導時間，逢星期一至五的早上10時至12時會有輔導員現場接聽，其餘時間可以留言，他們會在兩個工作天内回覆。

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