官員指Santa Clara縣疫情死者少於2千已屬不幸中之大幸

【KTSF 郭柟報導】

疫情最嚴重的Santa Clara縣，已經突破500宗確診，聖荷西市府經理認為，死亡人數少於2,000人，就是不幸中之大幸。

聖荷西市府經理認為，Santa Clara縣到5月尾時，如果有少於2,000人死於疫情，這個算是最理想的情況，而最壞情況是超過1.6萬人不治，他解釋，最壞情況是假設市府無做任何防疫指施。

南灣Santa Clara縣一名VTA輕鐵實習車長確診，全線VTA輕鐵服務要停駛，直至另行通知。

所有車長必須暫時居家隔離，所有列車將會消毒清潔，VTA當局指，在未有車長確診之前，該縣的乘客量在居家抗疫令實施以來暴跌八成，不過巴士服務仍然維持。

疫情亦都嚴重影響其他灣區主要的公共交通服務，灣區捷運（BART）表示，由於乘客量大減九成，將會縮減班次，可能停止星期日服務，另外都可能停止紅色和綠色線服務，即是Richmond至Millbrae線，以及Warm Springs至Daly City線。

此外，逢星期一至五，頭5班由Antioch出發的列車，隔每15分鐘就有一班，不過之後隔半小時才有一班。

Caltrain火車乘客量都大減八成，因此將會由原本每日92班車縮減至42班。

另外，兩名曾登上至尊公主號郵輪的60幾歲男乘客，確診新型肺炎後不治死亡，兩人曾進入Travis空軍基地隔離營，病情惡化後送院。

此外，奧克蘭（屋崙）國際機場一名駐守閘口的男員週三晚確診，他最後一次上班是在上星期日，工作地點包括2號客運大樓的23、25、26和27號閘口，以及去過取行李領取處的男洗手間。

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