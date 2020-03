官員指Santa Clara縣疫情死者少於2千已屬不幸中之大幸

【KTSF 郭柟報導】

疫情最嚴重的Santa Clara縣,已經突破500宗確診,聖荷西市府經理認為,死亡人數少於2,000人,就是不幸中之大幸。

聖荷西市府經理認為,Santa Clara縣到5月尾時,如果有少於2,000人死於疫情,這個算是最理想的情況,而最壞情況是超過1.6萬人不治,他解釋,最壞情況是假設市府無做任何防疫指施。

南灣Santa Clara縣一名VTA輕鐵實習車長確診,全線VTA輕鐵服務要停駛,直至另行通知。

所有車長必須暫時居家隔離,所有列車將會消毒清潔,VTA當局指,在未有車長確診之前,該縣的乘客量在居家抗疫令實施以來暴跌八成,不過巴士服務仍然維持。

疫情亦都嚴重影響其他灣區主要的公共交通服務,灣區捷運(BART)表示,由於乘客量大減九成,將會縮減班次,可能停止星期日服務,另外都可能停止紅色和綠色線服務,即是Richmond至Millbrae線,以及Warm Springs至Daly City線。

此外,逢星期一至五,頭5班由Antioch出發的列車,隔每15分鐘就有一班,不過之後隔半小時才有一班。

Caltrain火車乘客量都大減八成,因此將會由原本每日92班車縮減至42班。

另外,兩名曾登上至尊公主號郵輪的60幾歲男乘客,確診新型肺炎後不治死亡,兩人曾進入Travis空軍基地隔離營,病情惡化後送院。

此外,奧克蘭(屋崙)國際機場一名駐守閘口的男員週三晚確診,他最後一次上班是在上星期日,工作地點包括2號客運大樓的23、25、26和27號閘口,以及去過取行李領取處的男洗手間。

