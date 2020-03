【KTSF 梁秋玉報導】

針對灣區一線抗疫人員,物資短缺問題,多個華裔社區組織陸續號召捐口罩和其它物資的行動。

由灣區僑路基金會、美國翰林文教基金会,以及湖南、山東、南京、蘇浙等各個商會同鄉會等多家非牟利組織共同發起的United We Can運動,組成了一個新冠狀病毒社區救助平台COVID-19 Relief Bay Area,為灣區的醫院、學校等捐贈口罩及防護用品,至今已將5批物资分別捐給一些學校及醫院,包括Fremont Hopkins初中、Mission San Jose高中,以及Valley醫療中心基金會、加州太平洋醫療中心等。

有關捐款購買抗疫物資的訊息,可以致電募捐機構查詢。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。