美國病例數目成全球最多 有醫護穿垃圾袋當保護衣

美國增至超過85,000人感染新型肺炎,超越中國和意大利,成為全球最多病例的國家,特朗普總統表示加強檢測後,自然會有更多人確診。

美國疫情最嚴重的紐約州,單日新增病例為全國最多,紐約市有醫護人員上載照片,他們以垃圾袋取代保護衣,工作時穿在身上。

防護物資短缺,有醫護人員上週懷疑因為無法穿著全套防護裝備,感染新型肺炎死亡。

市長白思豪視察生產防護物資工廠,稱有工廠承諾向醫護提供數萬個口罩,希望5月前市內床位增加兩倍。

州政府容許醫院讓兩名病人共用一台呼吸機,部分麻醉機亦會改裝成呼吸機。

美國確診人數飆升,成為全球最多人感染新型肺炎的國家,特朗普指:「我想是因為我們的檢測,首先你不知道中國的數字,中國告訴你一堆數字。我們正在展開大量測試,我肯定你也無法說中國有沒有檢測,我想那有點困難。」

政府專家亦指各國人口和面積不同,難以比較,亦不能以其他國家情況,推斷美國疫情是否會變差,但警告隨著疫情擴散,底特律和芝加哥可能會成為疫區。

華府下週會公布新一輪抗疫指引,特朗普說或會推動讓疫情相對不嚴重的地區復工,又說相信疫情會緩和,表明不會取消共和黨8月舉行的全國代表大會。

