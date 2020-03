東北醫療中心設免下車快速檢測新型肺炎服務（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

東北醫療中心在灣區3個診所設立免下車快速檢測服務,經過篩檢的人士,只要留在自己汽車裡,就可以接受新型冠狀病毒檢測。

東北醫療中心位於Daly City Gellert大道的診所,週四下午3點到4點開設drive-through免下車快速檢測服務,已經預約的人士開車到診所外面,坐在自己車裡接受檢測。

東北醫療中心醫務主任戴伯康醫生表示,這個方法每小時可以檢測最多12個病人,比起病人進入診所接受檢測更有效率和安全,通常兩至三日就知道檢測結果,院方呼籲長者、有長期慢性病人,或醫護人員來做檢查。

戴伯康醫生說:「現在很多病人都很擔心,所以我們現在東北也知道,檢查到4至5個呈陽性反應的病人確診病毒,所以我們也打電話跟他們說,你們在家裡的人也要做檢查。」

戴伯康表示,如果病人進入診所接受檢測,除了需要進入隔離的房間做檢測之外,醫護人員每做一次檢測,就需要更換全套保護裝備,包括N95口罩、臉罩、保護衣和手套等等,而病人在自己的汽車接受檢測,醫護人員只需要更換手套和手袖,可以節省保護裝備。

東北醫療中心目前在Daly City及南灣聖荷西的診所設有免下車快速檢測服務,計劃在舊金山提供這項服務,並且延長服務時間,由於測試劑數量非常有限,因此這項服務目前只提供給東北醫療中心會員,而且需要預約和接受健康篩檢才可以接受測試。

San Mateo縣縣參事David Canepa說:「這是我們必須做的事,測試、測試、測試,測試可救人一命,不做測試會死人的。」

東灣Hayward市的流動測試站,首日測試的207人當中,有54人確診,即是每4人當中就有一人確診,另外有460人仍在等候測試結果。

該流動測試站現時每日早上9時至下午6時為370人做測試,週三因為試劑用完,提早關門,市府說週四週五兩日會減少至每日只做100次測試,以及提早關門,幫給消防和緊急員做測試。

Hayward市消防局提醒大家,要發燒超過華氏100度的人才來做測試。

