香港將禁多於4人公眾聚集 食肆座位須減半（視頻）

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香港行政長官林鄭月娥宣布，星期日零時起禁止多於4人在公眾地方聚集，至少維持14日，違反會被定額罰款2000港元，工作場所、紅白二事有豁免，食肆週六晚市起每枱只能坐4人，枱與枱之間要隔1.5米。

確診數字每日幾十宗計，食飯飲酒都有群組感染，林鄭月娥宣布引用《預防及控制疾病條例》，3月29日零時起，禁止多於4人在公眾地方聚集，維持14日，違反的話，定額罰款2000港元，或最高罰款25,000港元，監禁6個月。

林鄭月娥指，事實上沒甚麼科學性基礎，認為在香港這些小規模、室內地方，要有一定人數坐在一起，又要有一定距離，可能4人是較適合。

有12項豁免，上班、乘車、政府辦公、立法會開會、喪事、婚禮都可以多於4個人聚集。

停課期間仍有幼兒Playgroup營業，能否用「工作場所」為由豁免？林鄭月娥反問：「你指的Playgroup是甚麼？甚麼是Playgroup，小朋友玩耍的地方？我們完全不鼓勵這些場所繼續營運。」

外出食飯就要留意，星期六下午6時起食肆只能提供一半座位，每枱只能坐4人，桌與桌之間要隔1.5米，即是一家8口去的話，要拆兩張枱，暫時分開，就算結婚擺酒，也只能4人一枱。

食客要戴口罩，只有進食時可除下，食完要戴回，食肆亦要為顧客度體溫，提供消毒搓手液。

食環署會加強巡查，任何人違反，一經定罪，會罰款5萬港元及監禁6個月。

星期六下午6時起亦不能外出看電影，戲院、遊戲機中心、桌球室、健身中心等關閉至少14天。

林鄭月娥說非常明白新措施令這些行業雪上加霜，但為了公共衞生及抗疫工作需要行這一步，她承諾政府會提供財政支援，財政支援的方向是要求僱主不要在這段期間，因這些措施而裁員。

但4日前預告，禁止食肆酒吧賣酒就不會實施。林鄭月娥說當日只是建議，集思廣益後，改用控制社交距離措施。

另外，漁護署轄下163個燒烤地點及41個露營地點，明日下午6時起將全部關閉14日，漁護署指是因應新型冠狀病毒的最新情況，需要減少公眾的社交接觸兒童遊樂區。

房委會轄下公共屋邨的戶外康體設施，包括各類球場及乒乓球枱、長者健體設施，亦於週六下午6時開始關閉，直至另行通告。

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