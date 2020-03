香港將禁多於4人公眾聚集 食肆座位須減半（視頻）

【有線新聞】

香港行政長官林鄭月娥宣布,星期日零時起禁止多於4人在公眾地方聚集,至少維持14日,違反會被定額罰款2000港元,工作場所、紅白二事有豁免,食肆週六晚市起每枱只能坐4人,枱與枱之間要隔1.5米。

確診數字每日幾十宗計,食飯飲酒都有群組感染,林鄭月娥宣布引用《預防及控制疾病條例》,3月29日零時起,禁止多於4人在公眾地方聚集,維持14日,違反的話,定額罰款2000港元,或最高罰款25,000港元,監禁6個月。

林鄭月娥指,事實上沒甚麼科學性基礎,認為在香港這些小規模、室內地方,要有一定人數坐在一起,又要有一定距離,可能4人是較適合。

有12項豁免,上班、乘車、政府辦公、立法會開會、喪事、婚禮都可以多於4個人聚集。

停課期間仍有幼兒Playgroup營業,能否用「工作場所」為由豁免?林鄭月娥反問:「你指的Playgroup是甚麼?甚麼是Playgroup,小朋友玩耍的地方?我們完全不鼓勵這些場所繼續營運。」

外出食飯就要留意,星期六下午6時起食肆只能提供一半座位,每枱只能坐4人,桌與桌之間要隔1.5米,即是一家8口去的話,要拆兩張枱,暫時分開,就算結婚擺酒,也只能4人一枱。

食客要戴口罩,只有進食時可除下,食完要戴回,食肆亦要為顧客度體溫,提供消毒搓手液。

食環署會加強巡查,任何人違反,一經定罪,會罰款5萬港元及監禁6個月。

星期六下午6時起亦不能外出看電影,戲院、遊戲機中心、桌球室、健身中心等關閉至少14天。

林鄭月娥說非常明白新措施令這些行業雪上加霜,但為了公共衞生及抗疫工作需要行這一步,她承諾政府會提供財政支援,財政支援的方向是要求僱主不要在這段期間,因這些措施而裁員。

但4日前預告,禁止食肆酒吧賣酒就不會實施。林鄭月娥說當日只是建議,集思廣益後,改用控制社交距離措施。

另外,漁護署轄下163個燒烤地點及41個露營地點,明日下午6時起將全部關閉14日,漁護署指是因應新型冠狀病毒的最新情況,需要減少公眾的社交接觸兒童遊樂區。

房委會轄下公共屋邨的戶外康體設施,包括各類球場及乒乓球枱、長者健體設施,亦於週六下午6時開始關閉,直至另行通告。

