肺炎疫情令美國無數打工仔頓失生計

【馮政浩報導】

美國上星期首次申領失業救濟金人數創歷史最高,大約330萬人,是上一次紀錄的四倍多,當時是1982年,申領人數695,000人,失業對打工仔有什麼影響呢?

在美國現在有過億的人要留在家中,越來越多人失業,商業陸續被逼關閉,在紐約居住的生產工人Connor Zaft,上個星期被裁員,他的儲蓄只可以維持到下個月。

Zaft說,聯邦的遏止銀行收樓或逼遷措施,對他無作用,因為他是租客。

Zaft說:「如果你對像我這種人有憐憫之心,請有愛心,暫時不收租90天,讓我們可以再站起來。」

經濟蕭條對Uber司機Mokles Islam同樣大打擊,他仍然有工作,但乘客稀少,他不知道能否付下個月的供車費用。

Islam說:「我很擔心,現在是大問題,我手頭上沒有錢。」

不過逆境之中,也有一些企業反而好生意,薄餅店Pizza Hut因為外賣送餐增加,宣布聘請多3萬名員工,而初創企業蔬菜雜貨代購網站Instacart,計劃招聘多30萬人配合送貨服務,不過全美國的整體經濟甚為艱辛,很多人都急需要聯邦出手援助。

而一些停業的店鋪,例如紐約市著名的餐館Cafeteria和Empire Diner,為僱員發起網上眾籌基金。

兩間餐館的營運夥伴Stacy Piscone財政陷入困難已經兩個星期,她說支持不了多久,會被逼將全部員工裁員。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

