肺炎疫情令美國無數打工仔頓失生計

【馮政浩報導】

美國上星期首次申領失業救濟金人數創歷史最高，大約330萬人，是上一次紀錄的四倍多，當時是1982年，申領人數695,000人，失業對打工仔有什麼影響呢？

在美國現在有過億的人要留在家中，越來越多人失業，商業陸續被逼關閉，在紐約居住的生產工人Connor Zaft，上個星期被裁員，他的儲蓄只可以維持到下個月。

Zaft說，聯邦的遏止銀行收樓或逼遷措施，對他無作用，因為他是租客。

Zaft說：「如果你對像我這種人有憐憫之心，請有愛心，暫時不收租90天，讓我們可以再站起來。」

經濟蕭條對Uber司機Mokles Islam同樣大打擊，他仍然有工作，但乘客稀少，他不知道能否付下個月的供車費用。

Islam說：「我很擔心，現在是大問題，我手頭上沒有錢。」

不過逆境之中，也有一些企業反而好生意，薄餅店Pizza Hut因為外賣送餐增加，宣布聘請多3萬名員工，而初創企業蔬菜雜貨代購網站Instacart，計劃招聘多30萬人配合送貨服務，不過全美國的整體經濟甚為艱辛，很多人都急需要聯邦出手援助。

而一些停業的店鋪，例如紐約市著名的餐館Cafeteria和Empire Diner，為僱員發起網上眾籌基金。

兩間餐館的營運夥伴Stacy Piscone財政陷入困難已經兩個星期，她說支持不了多久，會被逼將全部員工裁員。

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