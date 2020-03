【有線新聞】

中國週六起向外國人「封關」。

中國外交部和國家移民局發公告,鑒於新型肺炎疫情在全球快速蔓延,決定週六凌晨零時起暫時停止持各類有效中國簽證和居留許可的外國人入境,持外交、公務、禮遇,C字簽證入境不受影響。

中方將根據疫情形勢調整上述措施,並另行公告。

