【KTSF】

受新型肺炎疫情的影響,加州車輛管理局(DMV)從週五起關閉轄下所有的170多個辦事處,以保障員工的安全。

所有員工從週五起至31日,將放帶薪行政休假,而辦公室則會關閉,進行清潔和消毒。

員工從4月1日起將重返工作崗位,接受網上業務辦理培訓,但辦公室仍暫停對外開放,直到另行通知為止,期間DMV計劃擴展網上業務。

早前DMV已縮減了業務辦理規模,只提供預約服務,並取消部分駕駛執照續期筆試,不過仍有員工擔心和市民接觸會存在感染風險。

而隨著Real ID新法規實施的臨近,為避免民眾在疫情期間蜂湧辦理,國土安全部已經將新政實施日期押後一年,到2021年的10月1日。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。