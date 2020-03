【KTSF】

英國首相約翰遜週五宣布確診新型肺炎。

約翰遜在社交網站發布影片,指自己過去24小時出現輕微病徵,包括發燒及持續咳嗽,經檢測證實對新冠病毒呈陽性反應,他會在家中自我隔離,期間會繼續工作,並透過視像會議方式,領導政府應對疫情。

約翰遜感謝所有有份對抗疫情的人,包括醫護人員、警員、義工等,又再次呼籲民眾遵守政府的防疫指示,強調最終一定會戰勝疫情。

衛生大臣夏國賢剛剛亦公佈自己確診的消息。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。