眾院如通過刺激經濟方案 最快3週後派錢

【KTSF 張麗月報導】

應對肺炎疫情對經濟的衝擊,國會參議院週三晚表決一致通過總值6萬億元的剌激經濟法案,法案已轉到眾議院審議,預料眾議院週四會表決,聯邦眾議長普洛西表明,法案可能會作出一些修改,如果參眾兩院先後表決通過法案的話,就會送交總統簽署生效,財長表示,法案簽署之後大概3星期後會派錢寄出支票。

根據經濟紓困法案的最新版本,主要內容建議的要點包括:

1. 派錢給所有曾經納稅的美國居民,單身人士1,200元,已婚夫婦2,400元,合資格人士每名小孩可以額外拿500元,但有收入限制,例如單身年收入超過9.9萬元就沒有資格拿,低收入沒有繳稅的人士也沒有資格拿。

2. 每名失業人士每星期申領聯邦失業金600元最多4個月,加上州政府提供的失業福利,僱員可以追回全部失去的薪水。

3. 合共5,000億元提供給商業以及州和地方政府,州和地方政府獲撥款1,500億元,航空業的紓困金有580億元,當中一半不用償還,一半屬於貸款,航空公司得到的一半基金,必須用來支付員工的薪酬福利,航空公司也可以暫停繳交機票稅、燃料稅以及貨物稅,但條件是不能回購公司股票,並要限制高管人員的薪酬。

法案不再規定航空公司遵守新的廢氣排放標準,今次的紓困法案並沒有提及救助石油業和郵輪業。

4. 法案建議撥款1,000億救助醫院,用來抵銷因為醫院優先治療今次疫情的病人,而押後做其他手術所蒙受的損失,如果醫院治療疫情病人,可額外得到兩成Medicare付款。

5. 國防部獲撥款105億元,包括國民警衛軍得到15億元,去調動兩萬名待命士兵,幫助州政府未來6個月抗疫,法案也撥款超過4億元給國防部,用來研發疫苗等藥物。

6. 僱主和自僱人士也得益,他們可以押後一兩年支付6.2%薪資稅。

