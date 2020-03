【KTSF】

南灣Santa Clara谷運輸局((VTA))營運的輕軌列車週四暫停行駛,直至另行通知,原因是一名實習列車操作員週三晚確診新型肺炎。

管理層是於週三晚知悉該名員工的檢測結果,於週三晚11時半停駛當時服務中的6架列車,這些列車操作員已被告知自我隔離,暫時未知他們是否要接受檢測。

管理層表示,所有列車將會進行深度清潔,而自居家抗疫令頒布以來,輕軌列車的載客量已大跌82%。

查詢詳情,請瀏覽https://www.vta.org/covid-19

