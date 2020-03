【KTSF】

美軍航空母艦羅斯福號有數十名水兵確診,是首次有執勤美軍軍艦出現疫情,羅斯福號現駛往關島,讓所有船員可以接受檢測。

羅斯福號目前位處菲律賓海,3名海軍最先出現輕微徵狀,由直升機送到軍方醫院治理,至週四軍方指確診人數增至數十,航母上約有5,000人,國防部正安排密切接觸者艦上隔離。

羅斯福號兩週前停靠越南峴港,士兵獲准上岸,軍方表示感染源頭有待查明,不能斷定與越南訪問有關,現階段無意召回羅斯福號,會視乎情況發展再作評估。

