美國新型肺炎死亡人數破千 新奧爾良恐淪陷

【有線新聞】

美國增至68,000多人感染新型肺炎,逾1,000宗死亡個案,紐約疫情仍然嚴峻,另一大城市新奧爾良可能成為另一疫區。

在全國疫情最嚴重的大城市紐約,巡警以廣播呼籲民眾保持安全社交距離。

皇后區有公立醫院一日內13名新型肺炎患者死亡,院方開始送其他病人往其他醫院,專心應付疫情。

市中心的醫院附近正搭建臨時停屍間,當局相信紐約疫情仍未見頂,但近日入院人數有稍稍放緩。

華府則指紐約市最近新增近半病例均來自地鐵沿線範圍,相信紐約地鐵沿線是全美疫情擴散中心。

當局更新早前要求離開紐約市的人自我隔離14天的指引,指是要求住在地鐵區一帶的紐約市居民,離開當地後才需要自我隔離。

路易斯安那是第三多確診州分,確診增長率極高,估計因最大城市新奧爾良上月底如常舉行大型節慶,加速病毒傳播,更可能會成為國家另一嚴重疫區。

疫情未見好轉,特朗普總統已急著要國民復工,惹來抨擊;但特朗普認為有人想經濟差,令他無法他連任。

特朗普說:「傳媒想我大選表現不濟,我想有部分人不想社會恢復運作,有部分人想經濟疲憊,因他們認為這樣可在選舉擊敗我,不知是否真的,但我相信,你部分同業的確想此事發生。」

另外、首次有在國防部工作的軍人確診,他在海軍陸戰隊部門工作,部門已消毒。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。