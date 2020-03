經濟救市方案派錢細節 個人年入逾9.9萬不受惠

【KTSF 江良慧報導】

聯邦參議院週三晚通過總值2萬億元的經濟救援計劃,幫助受到疫情影響的美國家庭,計劃中包括直接派錢,預計有約八成的美國人受惠。

根據參議院兩黨週三晚通過,但仍有待眾議院通過的法案,法案會向年收入75,000元或以下人士派錢1,200元,小童也有500元;年薪75,000元至99,000元會得到少於1,200元,計算方法是75,000元以上的錢,每100元就會減5元,共同報稅的已婚夫婦,調整後年收入15萬元以下的,可以得到2,400元,年收入15萬元至198,000元以下的,則按比例獲得較少的錢。

另外,夫婦如果有17歲以下的子女,也可以每人多收500元,至於一般以一家之主名義報稅的有子女的單親父母,年收入如果少於112,500元,也合資格收1,200元。

年收入112,500至136,500元的,按比例獲發較少錢,他們的每個17歲以下子女,也可以讓他們獲多發500元。

預計以直接存款收退稅的人,最快可以在4月收到錢,收支票的則可能要等久一點。

另外,領取社會安全金的人,只要總收入不超過上限,也合資格收錢,領取福利補助的低收入人士、退休和領取社會安全殘疾金的人士都合資格,預計會有1億2500萬人有錢收,相當於納稅人的83%。

不能收錢的主要就是富有階層;非居民外國人,即沒有綠卡的外國人;和在他人報稅表上的被扶養人(dependents)。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。