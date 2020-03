NBA球星與抗疫醫生對話 解答新型肺炎疑問（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

NBA職籃金州勇士球星Steph Curry在居家抗疫期間,運用他的號召力,在社交媒體上與白宮抗疫小組成員Anthony Fauci醫生對話,解答公眾對病毒的疑問,Curry週四亦透露,他幾星期前做過病毒檢測。

Curry在這次對話中擔任主持的角色,負責在約50萬名線上觀眾中,選出部分有關新冠病毒的問題。

Curry說:「請你講講新冠病毒怎樣傳播,以及讓大家知道應該怎樣認真對待疫情。」

Curry表示,NBA職籃在幾星期前全面停賽,在加州,學生停課,很多人被逼留在家裡,他與其他人都一樣,很關心究竟何時才能夠回復正常生活呢?

Fauci醫生指,是要真正見到感染個案穩定回落,就像中國一樣,感染數字越來越少,而且再也沒有另一輪爆發,他再舉例,指南韓的疫情正緩和當中,但意大利仍未見頂。

Fauci醫生說:「我們可以開始構思,重過某程度上的正常生活,當全個美國的個案已到頂,而數字開始回落,你就可以更有效控制個別感染個案,現在我們每日有大量人染病,這就是紐約的情況。」

Curry表示,在居家抗疫期間,仍然見到很多年輕人到海灘上玩樂,去朋友家開派對,他問年輕人對疫情是否免疫,就算染病,病情是否不會太嚴重?

Fauci醫生指,按照中國的疫情來說,長者的病情較重,死亡率亦較高,但不代表年輕人不會染病,現時亦有年輕患者病情嚴重。

Fauci醫生說:「我們開始發現,患者有年輕化的趨勢,好像你的年紀,像你一樣有健康的體格,沒有其他疾病紀錄,病情嚴重的仍然是佔少數,但不代表年輕人認為自己能完全免疫。」

Fauci醫生補充,年輕人患病後,的確較容易痊癒,但他們可能成為病毒的載體,不經意地將病毒傳給身體較差的祖父母或其他家人,因此不能調以輕心。

此外,Curry表示,很多人都關心現時戴口罩會否成為防疫關鍵。

Fauci醫生說:「不論是生病或是健康,需要戴口罩嗎?如果外出到公共場所,你可以講講口罩是否有效去對抗疫情。」

Fauci醫生表示,口罩的存貨量有限,大家應該考慮哪些人最應該戴,而不是個個都戴,第一優先戴口罩的人,應該是前線醫護人員,讓他們保護自己,第二是染病的人,戴上口罩,減低傳染他人的機會,最後才是大眾。

Fauci醫生說:「戴口罩的人,他們以為自己是百分之百受保護,但其實不是,可能只阻隔五成的病菌,所以當我們說不需要戴口罩,真正的原意是,要確保讓有需要戴的人能優先使用。」

Fauci醫生最後指,現時應對疫情的方法,的確改變了市民的生活,居家抗疫,在家工作,甚至不能打籃球,對大家都不方便,但大家要忍耐,要合作才能擊退疫情。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。