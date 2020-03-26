NBA球星與抗疫醫生對話 解答新型肺炎疑問（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

NBA職籃金州勇士球星Steph Curry在居家抗疫期間，運用他的號召力，在社交媒體上與白宮抗疫小組成員Anthony Fauci醫生對話，解答公眾對病毒的疑問，Curry週四亦透露，他幾星期前做過病毒檢測。

Curry在這次對話中擔任主持的角色，負責在約50萬名線上觀眾中，選出部分有關新冠病毒的問題。

Curry說：「請你講講新冠病毒怎樣傳播，以及讓大家知道應該怎樣認真對待疫情。」

Curry表示，NBA職籃在幾星期前全面停賽，在加州，學生停課，很多人被逼留在家裡，他與其他人都一樣，很關心究竟何時才能夠回復正常生活呢？

Fauci醫生指，是要真正見到感染個案穩定回落，就像中國一樣，感染數字越來越少，而且再也沒有另一輪爆發，他再舉例，指南韓的疫情正緩和當中，但意大利仍未見頂。

Fauci醫生說：「我們可以開始構思，重過某程度上的正常生活，當全個美國的個案已到頂，而數字開始回落，你就可以更有效控制個別感染個案，現在我們每日有大量人染病，這就是紐約的情況。」

Curry表示，在居家抗疫期間，仍然見到很多年輕人到海灘上玩樂，去朋友家開派對，他問年輕人對疫情是否免疫，就算染病，病情是否不會太嚴重？

Fauci醫生指，按照中國的疫情來說，長者的病情較重，死亡率亦較高，但不代表年輕人不會染病，現時亦有年輕患者病情嚴重。

Fauci醫生說：「我們開始發現，患者有年輕化的趨勢，好像你的年紀，像你一樣有健康的體格，沒有其他疾病紀錄，病情嚴重的仍然是佔少數，但不代表年輕人認為自己能完全免疫。」

Fauci醫生補充，年輕人患病後，的確較容易痊癒，但他們可能成為病毒的載體，不經意地將病毒傳給身體較差的祖父母或其他家人，因此不能調以輕心。

此外，Curry表示，很多人都關心現時戴口罩會否成為防疫關鍵。

Fauci醫生說：「不論是生病或是健康，需要戴口罩嗎？如果外出到公共場所，你可以講講口罩是否有效去對抗疫情。」

Fauci醫生表示，口罩的存貨量有限，大家應該考慮哪些人最應該戴，而不是個個都戴，第一優先戴口罩的人，應該是前線醫護人員，讓他們保護自己，第二是染病的人，戴上口罩，減低傳染他人的機會，最後才是大眾。

Fauci醫生說：「戴口罩的人，他們以為自己是百分之百受保護，但其實不是，可能只阻隔五成的病菌，所以當我們說不需要戴口罩，真正的原意是，要確保讓有需要戴的人能優先使用。」

Fauci醫生最後指，現時應對疫情的方法，的確改變了市民的生活，居家抗疫，在家工作，甚至不能打籃球，對大家都不方便，但大家要忍耐，要合作才能擊退疫情。

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