西班牙死亡病例超越中國成全球第二多

【有線新聞】

西班牙的死亡病例已超越中國是全球第二多,僅次意大利,德國則在當地週三急增過萬宗病例,相對多個歐洲國家,當地死亡比例較低,英國多1,540多人染病,是單日新高,法國則單日多200幾人因疫情死亡。

英國早前仍有超市外大排長龍搶購物資的情景,首相約翰遜稱計劃動用戰時權力,為食品及部分產品價格封頂,以免商戶趁火打劫。

約翰遜又宣布已有逾40萬人響應抗疫義工招募,多出預期目標的25萬人,當地防疫方針之一是避免老年人外出。

但病毒對部分年輕患者同樣致命,包括21歲少女米德爾頓,其母呼籲大家勿掉以輕心,以為只是一般病毒,因病毒奪走了女兒的性命。

另一名病逝的患者,是37歲駐匈牙利副大使迪克,外相藍韜文稱深感悲痛。

在法國,總統馬克龍前往新搭建的軍方戰地醫院巡視,並宣布啟動代號「復元」的軍事行動,調動軍隊支援抗疫醫療及物流,又準備疫後大規模投資,建設醫院及醫療系統。

在意大利,疾控專家則指沒有病徵的病例數字難以估計,在倫巴第得出的推論是20%,威尼托則為60%,即全國總數有可能多達50萬,政府繼續調整防控政策,與工會磋商後決定再增加非必要生產清單上的行業。

西班牙則是繼意大利後,另一個死亡病例超越中國的歐洲國家,政府高層亦再有人染病,62歲副首相卡爾沃正留院治療,她的病毒檢測呈陽性,但早前另一次檢測則為陰性。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

