舊金山中央警局重申尚未對違反居家令人士發罰單（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山多個社區組織及醫院共同成立一個專為華裔社區提供資訊的華人社區抗疫聯盟,希望按社區需要解答市民對疫情的問題。

由安老自助處及亞美醫療集團等牽頭的華人社區抗疫聯盟週三正式成立,安老行政主任鍾月娟(Annie Chung)表示,她的一名醫生朋友近日向她透露,有新冠肺炎病徵但未確診的人,想食消炎藥減輕病情,千萬不要食ibuprofen,因為這種藥可能反而會令病情惡化。

鍾月娟指出,這個例子令她反思,圍繞新冠病毒的資訊,可能很多長者及不懂英語的人,根本什麼都不知道,因此她認為社區有必要成立一個工作小組,用中文與市民溝通關於抗疫的資訊。

鍾月娟說:「原來新冠病毒真的有很多,關於藥,戴不戴口罩,有很多問題,我們懂英文的,在電視及其他傳媒都看到,但是不懂講英文的長者及華人,就真的對這些知識,不是太深入。」

這個工作小組將會隔數天開一次會,了解華人社區對疫情的疑問,並會找出最適合的人選,透過廣告及印刷小冊子等與社區分享資訊,聯盟表示,因此極需要市民的投入,告訴他們大家想知道什麼。

市參事佩斯金(Aaron Peskin)指,市府向市內的散房大廈撥款,資助他們進行額外的清潔工作,這項計劃已經實施,衛生局會派人巡查。

佩斯金又透露,市府現時已經找到3,500間酒店房,供居無定所的確診者入住隔離,而需要共用廚房廁所的散房戶,雖然居住環境不適宜居家抗疫,但佩斯金指,全市的散房戶有19,000個,根本不可能為他們全部提供隔離居所,因此除非他們出現病徵或確診,否則只能夠留在散房居家抗疫。

佩斯金說:「任何有流感徵狀的人,這將會被視為進一步檢測的跡象,我們將會安排他們入住酒店,其他散房戶就要盡量留在他們的房間裡,當他們使用共用設施,好像是廚房,絕不能有十人在使用,大家需要協調好怎樣使用。」

此外,近日在社交媒體上流傳,指在街上見到警察時,一旦警員問你去哪裡,市民如果回答約了朋友或散步等,警員就會開出300至500元的罰單。

中央警局分局長易文耀(Robert Yick)澄清,這些只是謠傳,警方仍沒有向任何市民發出罰單,亦不傾向這樣做,反而是有一些非必要營業的商戶,不理勸阻繼續營業,警員亦只是落案做紀錄。

易文耀說:「我們不會主動向一些外出的人開罰單,如果你外出有緊急服務,或有要事,我們絕無異議,但如果警員見到同一些人,不斷在街上逗留,警員是有權查問,去確保你無違反抗疫令,因為這需要大家的合作。」

易文耀指出,每個分局近期都獲分派更多的巡警及警長,因此在抗疫期間,警力絕對不成問題。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。