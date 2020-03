疫情壟罩下 舊金山國際機場出境大廳宛如空城（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

在新冠疫情的壟罩下,舊金山國際機場國際航班的出境大廳宛如一座空城。

這是舊金山國際機場深夜的景象,原本應該是乘客摩肩擦踵,現在宛如空城,以往大部分飛往亞洲及歐洲的班機都是在深夜起飛,新冠疫情全球擴散後,各國政府下令禁航班,民眾也不趕搭飛機,原本抗疫堪稱各國楷模的台灣,現在由於境外感染人數暴增,日前台灣政府下令禁止所有轉機,包括舊金山回台北的班機,原本有許多東南亞的轉機乘客,現在全部禁止搭載,華航因此減班,週二晚回台北的乘客不到100人。

在柏克萊加大擔任訪問學者的Kevin說:「我現在覺得壓力很大,從網路看到台灣現在這幾天,增加確診的人數都是海外進去,其實壓力很大,也不太敢跟親朋好友講,但是親朋好友又不斷關心,這次訪問實在是因為學校已經關閉了,甚至到上禮拜,柏克萊的大樓都鎖了,不得不回去。」

Kevin住在柏克萊北邊,居民跟商店都很友善,不像台灣媒體把美國描述的很可怕,不過也有乘客回台灣是因為覺得美國越來越危險。

有乘客說:「美國整個防禦系統很鬆,看起來這種狀況,好像不是很樂觀,我覺得有點恐怖,再則我每年這個時候都回台灣,本來想延後,後來看這種狀況,還是覺得回台灣比較好。」

平常車水馬龍的機場,大排長龍等待Uber的乘客,現在已不復見,可以想像這場疫情,對旅遊業尤其是航空業,帶來的衝擊有多大。

過去一位難求的停車場也是空蕩蕩,在過去不論是出境還是入境大廳,停車管制人員總是催哨子趕人,現在只剩下一輛兩輛,值得一提的是,亞洲許多航空公司都要求空服人員戴口罩,但美國的航空公司還沒這麼做。

此外,儘管已經有TSA安檢人員確診,但是大部分的安檢人員還是沒有戴口罩。

有專家表示,過安檢時放置隨身物的盒子是最髒的,過完安檢手續,別忘了立刻洗手。

