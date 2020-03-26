疫情壟罩下 舊金山國際機場出境大廳宛如空城（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

在新冠疫情的壟罩下，舊金山國際機場國際航班的出境大廳宛如一座空城。

這是舊金山國際機場深夜的景象，原本應該是乘客摩肩擦踵，現在宛如空城，以往大部分飛往亞洲及歐洲的班機都是在深夜起飛，新冠疫情全球擴散後，各國政府下令禁航班，民眾也不趕搭飛機，原本抗疫堪稱各國楷模的台灣，現在由於境外感染人數暴增，日前台灣政府下令禁止所有轉機，包括舊金山回台北的班機，原本有許多東南亞的轉機乘客，現在全部禁止搭載，華航因此減班，週二晚回台北的乘客不到100人。

在柏克萊加大擔任訪問學者的Kevin說：「我現在覺得壓力很大，從網路看到台灣現在這幾天，增加確診的人數都是海外進去，其實壓力很大，也不太敢跟親朋好友講，但是親朋好友又不斷關心，這次訪問實在是因為學校已經關閉了，甚至到上禮拜，柏克萊的大樓都鎖了，不得不回去。」

Kevin住在柏克萊北邊，居民跟商店都很友善，不像台灣媒體把美國描述的很可怕，不過也有乘客回台灣是因為覺得美國越來越危險。

有乘客說：「美國整個防禦系統很鬆，看起來這種狀況，好像不是很樂觀，我覺得有點恐怖，再則我每年這個時候都回台灣，本來想延後，後來看這種狀況，還是覺得回台灣比較好。」

平常車水馬龍的機場，大排長龍等待Uber的乘客，現在已不復見，可以想像這場疫情，對旅遊業尤其是航空業，帶來的衝擊有多大。

過去一位難求的停車場也是空蕩蕩，在過去不論是出境還是入境大廳，停車管制人員總是催哨子趕人，現在只剩下一輛兩輛，值得一提的是，亞洲許多航空公司都要求空服人員戴口罩，但美國的航空公司還沒這麼做。

此外，儘管已經有TSA安檢人員確診，但是大部分的安檢人員還是沒有戴口罩。

有專家表示，過安檢時放置隨身物的盒子是最髒的，過完安檢手續，別忘了立刻洗手。

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