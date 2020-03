舊金山醫療物資短缺 更多醫護警員染病

【KTSF 郭柟報導】

舊金山出現首宗新型肺炎死亡個案,死者是一名40歲男人,同時患有多種長期慢性病,舊金山新增26宗病例,累計178宗。

舊金山市長布里德(London Breed)表示,市內仍然缺乏1,500個呼吸機和5,000幾張病床,需要州府或聯邦政府協助,她再次呼籲市民盡量留在家中。

布里德說:「如果市民繼續出街,與其他人聚集社交,增加病毒傳播的風險,我們不會有足夠的病床、急症室和呼吸機幫助有需要的人。」

市府衛生局長Grant Colfax就說,現時每日正為幾十人做測試,他們又表示會加強防疫措施,包括全面清潔消毒散房公寓和長者中心等,盡量減少有人入院。

被問到公眾現在是否需要戴口罩出街,UCSF三藩市加大醫院總裁Mark Laret只是指,現時物資短缺,優先給醫護人員,UCSF將會開設流動測試站,為1.2萬名員工做檢測。

舊金山市府的醫院最近多了醫護人員確診,Laguna Honda醫院再多4名護士和一名環境服務職員確診,市府下令禁止院內病人進出該醫院。

舊金山警局再多4人染病,警局局長表示,有27名警員要隔離。

另外,舊金山交通局都有一名員工確診,暫時未知他在甚麼部門工作,不過當局會加緊清潔消毒Muni巴士和輕鐵。

