舊金山醫療物資短缺 更多醫護警員染病

【KTSF 郭柟報導】

舊金山出現首宗新型肺炎死亡個案，死者是一名40歲男人，同時患有多種長期慢性病，舊金山新增26宗病例，累計178宗。

舊金山市長布里德（London Breed）表示，市內仍然缺乏1,500個呼吸機和5,000幾張病床，需要州府或聯邦政府協助，她再次呼籲市民盡量留在家中。

布里德說：「如果市民繼續出街，與其他人聚集社交，增加病毒傳播的風險，我們不會有足夠的病床、急症室和呼吸機幫助有需要的人。」

市府衛生局長Grant Colfax就說，現時每日正為幾十人做測試，他們又表示會加強防疫措施，包括全面清潔消毒散房公寓和長者中心等，盡量減少有人入院。

被問到公眾現在是否需要戴口罩出街，UCSF三藩市加大醫院總裁Mark Laret只是指，現時物資短缺，優先給醫護人員，UCSF將會開設流動測試站，為1.2萬名員工做檢測。

舊金山市府的醫院最近多了醫護人員確診，Laguna Honda醫院再多4名護士和一名環境服務職員確診，市府下令禁止院內病人進出該醫院。

舊金山警局再多4人染病，警局局長表示，有27名警員要隔離。

另外，舊金山交通局都有一名員工確診，暫時未知他在甚麼部門工作，不過當局會加緊清潔消毒Muni巴士和輕鐵。

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