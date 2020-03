參議院通過6萬億經濟救市方案 眾院週五表決（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

肺炎疫情蔓延正在衝擊美國的經濟,國會參議院週三晚快速通過了一項總值6萬億元的刺激經濟紓困法案,眾議院將於週五表決。

這個總值6萬億元的紓困法案,是美國歷來最大規模的援助,法案的定案版本尚未公布,但根據草案內容,政府將會直接派錢給國民,並擴展失業救濟,同時也設立3,670億的計劃,幫助小商業繼續出糧給員工。

法案也會撥款5,000億,用來向較大型企業提供有擔保有補助的貸款,航空旅遊業界及醫護界都是受益者。

因為消息指出,新法案將會設立一個4.5萬億元的企業救助基金,撥給聯儲局,由財政部長Steve Mnuchin負責監察,法案容許接受救助的企業,可以在未來6個月裁減最多一成員工。

根據參議院手上的紓困方案,建議大部份成年人每人可以拿到1,200元,大部份兒童每個派500元。

法案也設立5,000億元貸款計劃,給商業、州和市政府,撥款3,670億元給小商業,設立僱員保障基金,即是為許多受影響的公司提供「留員稅務優惠」,容許這些商業押後支付薪資稅兩年。

法案也會撥款1,300億元給醫院,以及提供4個月失業保險等。

在救助航空業方面,載客航機有資格申請250億元貸款或擔保,以及享受財政部屬下透過股票投資等機制而設立的250億元基金保障。

紓困法案裡面也有條款,授權撥款170億元救助那些對國家安全至關重要的公司,意味著波音飛機可以受惠。

在談判的最後階段,各個利益團體密切游說國會和白宮,令到這筆紓困金額越滾越大筆,在短短幾天內,總額由8,500億元增加至6萬億元,可以說是無限放寬銀根,而當中4.5萬億元由財政部長監管而無問責,引來銀行監管官員的批評。

此外,有不止一個智庫認為,國會這個方案章法大亂,將會重蹈2008至2010年金融海嘯期間的救援方案的覆轍,也有左翼輿論抨擊救助方案明益企業,相比之下,個人只得1,200元,實在不成比例。

