安老自助處免費為舊金山長者及長期病患送餐上門（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

為了幫助長者及長期病患者居家抗疫，安老自助處上星期起免費將營養餐送到有需要人士的家中。

安老自助處的義工上星期起，為舊金山60歲以上的長者或殘障人士送餐上門，每日為他們提供一餐的膳食，一星期會提供五餐。

大批職員週三早上起，在舊金山列治文區的長者中心將食物分好一盒盒，再交由司機將食物送出，週三職員就準備了約1,300份餐。

安老表示，他們一直都有為有需要的人送餐，亦在各個中心為長者提供營養餐，但由於居家抗疫令生效，很多長者不能外出，因此安老就劃一將所有營養餐送上門。

安老自助處營養部及長者中心主任譚兆東（Alex Tan）說：「希望幫助長者在家中，等待抗疫的時候，希望他有足夠的食物，可以保持健康。」

譚兆東表示，市府的居家抗疫令實施多久，他們的送餐服務就會持續多久，現在仍然接受有需要的人登記，而在送餐的過程中為了保持衛生，義工會戴上手套，每送完一個餐，該對手套就會棄置。

譚兆東說：「我們會將個餐放在門口，按他的門鈴，叫長者來拿餐，說餐已經到了，安老已經到了來送餐給你，我們的義工就會走，盡量避免大家有任何的接觸。」

安老指出，能享有送餐服務的人，只需要年滿60歲，或者是殘障人士，收入多少並不考慮，有需要的人可以致電(415)677-7601，(415)677-7603及(415)677-7581登記，職員會盡量在三到五日內將食物送出。

由於送餐的需求越來越大，安老亦希望能召集更多義工，出來幫忙分餐及送餐。

譚兆東說：「所有義工或者我們自己的職員，出來工作是有危險性，但是我們是抱著服務長者的心態，他們的危險性更加大，其實我們健康的時候，我們可以出來幫助他們的話，希望保障他們的安全。」

安老自助處現在所派的餐全部都是急凍，為了想長者吃得更健康，安老現正與食物銀行商討，為每名有需要的長者送上有新鮮蔬果及肉的食物袋。

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