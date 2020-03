安老自助處免費為舊金山長者及長期病患送餐上門（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

為了幫助長者及長期病患者居家抗疫,安老自助處上星期起免費將營養餐送到有需要人士的家中。

安老自助處的義工上星期起,為舊金山60歲以上的長者或殘障人士送餐上門,每日為他們提供一餐的膳食,一星期會提供五餐。

大批職員週三早上起,在舊金山列治文區的長者中心將食物分好一盒盒,再交由司機將食物送出,週三職員就準備了約1,300份餐。

安老表示,他們一直都有為有需要的人送餐,亦在各個中心為長者提供營養餐,但由於居家抗疫令生效,很多長者不能外出,因此安老就劃一將所有營養餐送上門。

安老自助處營養部及長者中心主任譚兆東(Alex Tan)說:「希望幫助長者在家中,等待抗疫的時候,希望他有足夠的食物,可以保持健康。」

譚兆東表示,市府的居家抗疫令實施多久,他們的送餐服務就會持續多久,現在仍然接受有需要的人登記,而在送餐的過程中為了保持衛生,義工會戴上手套,每送完一個餐,該對手套就會棄置。

譚兆東說:「我們會將個餐放在門口,按他的門鈴,叫長者來拿餐,說餐已經到了,安老已經到了來送餐給你,我們的義工就會走,盡量避免大家有任何的接觸。」

安老指出,能享有送餐服務的人,只需要年滿60歲,或者是殘障人士,收入多少並不考慮,有需要的人可以致電(415)677-7601,(415)677-7603及(415)677-7581登記,職員會盡量在三到五日內將食物送出。

由於送餐的需求越來越大,安老亦希望能召集更多義工,出來幫忙分餐及送餐。

譚兆東說:「所有義工或者我們自己的職員,出來工作是有危險性,但是我們是抱著服務長者的心態,他們的危險性更加大,其實我們健康的時候,我們可以出來幫助他們的話,希望保障他們的安全。」

安老自助處現在所派的餐全部都是急凍,為了想長者吃得更健康,安老現正與食物銀行商討,為每名有需要的長者送上有新鮮蔬果及肉的食物袋。

