Santa Clara縣確診個案創單日新高 會展中心用作臨時醫療站（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

南灣Santa Clara縣週三新增84例確診,是該縣單日最高紀錄,另外,Santa Clara會展中心將臨時用作聯邦醫療站(FMS),服務非緊急的新冠肺炎患者。

Santa Clara縣衛生部的數字顯示,週三新增84例確診,累計459人染病,目前有137人留醫,週三也新添一宗死亡案例,累計17人死亡,其中超過一半死亡案例發生在過去4天。

在確診者當中,有近一半估計都是社區傳染,比如該縣週三54例確診中,有24宗來自史丹福社區。

校方表示,有一名在校生確診後,正在校園自我隔離,其他確診者是已經回家的學生和教職員,校方已通知他們自我隔離,如果病情嚴重則應就醫治療。

校方還呼籲師生若有任何接受檢測,不論是在等待結果或已確診者,都應立即通知學校,以便採取必要措施防止疫情擴散。

另一方面,美國公共衛生預防應急辦公室屬下的聯邦醫療站急需增加醫療資源,當局計劃臨時將Santa Clara縣會展中心改成一個聯邦醫療站,並獲得縣府同意,醫療站將在會展中心安置病床,提供醫療物資及藥物,可以同時收治250名病人。

聯邦醫療站的最低要求是,封閉面積至少4萬平方呎,有空氣調節系統,裝卸貨物的舷梯,以及大量停車位,還要有充足的供電及備電設備,其它支援服務還包括食物、水、冰箱、廢物處理、洗衣和淋浴設備等。

