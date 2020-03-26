Santa Clara縣確診個案創單日新高 會展中心用作臨時醫療站（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

南灣Santa Clara縣週三新增84例確診，是該縣單日最高紀錄，另外，Santa Clara會展中心將臨時用作聯邦醫療站（FMS），服務非緊急的新冠肺炎患者。

Santa Clara縣衛生部的數字顯示，週三新增84例確診，累計459人染病，目前有137人留醫，週三也新添一宗死亡案例，累計17人死亡，其中超過一半死亡案例發生在過去4天。

在確診者當中，有近一半估計都是社區傳染，比如該縣週三54例確診中，有24宗來自史丹福社區。

校方表示，有一名在校生確診後，正在校園自我隔離，其他確診者是已經回家的學生和教職員，校方已通知他們自我隔離，如果病情嚴重則應就醫治療。

校方還呼籲師生若有任何接受檢測，不論是在等待結果或已確診者，都應立即通知學校，以便採取必要措施防止疫情擴散。

另一方面，美國公共衛生預防應急辦公室屬下的聯邦醫療站急需增加醫療資源，當局計劃臨時將Santa Clara縣會展中心改成一個聯邦醫療站，並獲得縣府同意，醫療站將在會展中心安置病床，提供醫療物資及藥物，可以同時收治250名病人。

聯邦醫療站的最低要求是，封閉面積至少4萬平方呎，有空氣調節系統，裝卸貨物的舷梯，以及大量停車位，還要有充足的供電及備電設備，其它支援服務還包括食物、水、冰箱、廢物處理、洗衣和淋浴設備等。

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