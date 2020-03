加州州長為疫情期間失業者推紓困措施（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

加州州長紐森週三為疫情期間的失業人士推出紓困措施。

紐森週三表示,從3月13日起疫情期間,有100萬名加州居民失業,他表示同幾間銀行商量過,那些銀行同意為居民提供90日房貸按揭寬容期,令家庭不會在疫情期間面臨收樓,另外,紐森又指會增加每月失業援助金。

紐森又表示,週三向全州醫護提供2,420萬個N95口罩,又表示預留了1億個N95口罩。

他又說蘋果總裁Tim Cook籌到1,000萬口罩,Tesla總裁Elon Musk提供了1,225個呼吸機,而維診航空總裁Richard Branson則從香港空運了15萬測試盒到加州。

紐森週三拒絕將槍枝鋪列入「必要服務」,他認為這個問題應該交給各縣市的地方警局決定。

