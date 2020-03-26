Hayward新型肺炎檢測中心首天有4分之1人確診

March 26, 2020 新聞, 灣區新聞, 熱點關注
資料圖片 (San Diego County)

【KTSF】

東灣Hayward市府早前成立一個新型肺炎臨時檢測中心，市府表示，在首天接受測試的207人中，約4分之1的檢測結果呈陽性。

這個臨時檢測中心位於Hayward消防局第7分局，所有樣本會送交位於Menlo Parks市的Avellino實驗室，實驗室會進行分析及再檢測，結果會即時上呈聯邦疾控中心（CDC），Hayward市府也會根據確診者的居住地，通知所屬的衛生局。

Hayward市府表示，計劃在每天檢測結束後48小時公布確診數字。

週一接受檢測的207人中，54人確診新型肺炎，週二再有460人接受檢測，結果有待公布。

Hayward市府表示，檢測中心計劃每天開放，包括週末，時間由早上9時至傍晚6時，但週三因為測試工具很快用罄，檢測中心要提早關門，估計週四與週五也可能會提早關閉。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )
版權所有，不得轉載。

Please follow and like us:
error
fb-share-icon
Tweet

Related Articles

加州新聞

加州部分學校飲水器含鉛超標 州府提供網上地圖查詢

July 4, 2019 加州新聞, 新聞, 灣區新聞, 熱點關注

【KTSF】 加州水資源局和州教育部共同做的調查顯示，加州學校有部分飲水器的含鉛量超標，而大部分有問題的飲水器已經更換或修理，如果大家想知道子女學校的飲水器有沒有鉛超標的問題，可以查閱州府提供的網上地圖。 網址是：https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=9d17731cae2c4452957fadc5d8ee2d75 加州一項去年一月生效的新法例規定，州內所有建於2010年之前的公立學校，必須測試校園裡面的飲水器有沒有含鉛量超標，州府也鼓勵私立學校參與測試計劃，調查結果顯示全州九千多間中小學，最少有291個飲水器含鉛超標。 公共衛生部門指出兒童接觸鉛可影響智力，學習能力以及過分活躍的問題，法例規定學校必須停止使用有問題的飲水器。州府也提供網上地圖，點擊網站後，拖落網頁，大家可以輸入子女就讀的學校，就會知道學校的飲水器有沒有含鉛超標。 […]