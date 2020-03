Hayward新型肺炎檢測中心首天有4分之1人確診

【KTSF】

東灣Hayward市府早前成立一個新型肺炎臨時檢測中心,市府表示,在首天接受測試的207人中,約4分之1的檢測結果呈陽性。

這個臨時檢測中心位於Hayward消防局第7分局,所有樣本會送交位於Menlo Parks市的Avellino實驗室,實驗室會進行分析及再檢測,結果會即時上呈聯邦疾控中心(CDC),Hayward市府也會根據確診者的居住地,通知所屬的衛生局。

Hayward市府表示,計劃在每天檢測結束後48小時公布確診數字。

週一接受檢測的207人中,54人確診新型肺炎,週二再有460人接受檢測,結果有待公布。

Hayward市府表示,檢測中心計劃每天開放,包括週末,時間由早上9時至傍晚6時,但週三因為測試工具很快用罄,檢測中心要提早關門,估計週四與週五也可能會提早關閉。

