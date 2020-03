【KTSF】

聯邦衛生及人類服務局證實,曾登上至尊公主號郵輪(Grand Princess)的兩名乘客,因為確診新型肺炎早前病重不治。

至尊公主號郵輪因為曾有乘客染病不治,2月底由舊金山駛往夏威夷的途中被迫中斷旅程,停靠東灣奧克蘭港(屋崙港)讓乘客下船。

當局稱,兩名死亡的確診患者年約60歲,其中一人在3月21日不治,另一人在3月23日死亡。

至尊公主號載有約2,400名乘客,千多名船員,雖然副總統彭斯與加州州長紐森曾保證,船上所有人都會接受檢測,但事實上,只有少於一半,約1,100名乘客有接受檢測,當中超過100人確診。

