二十國集團領導人召開特別視像峰會討論疫情

二十國集團領導人召開特別視像峰會,討論應對新型肺炎疫情,中國國家主席習近平強調,國際社會最需要堅定信心、團結應對,中方願意提供支援,又呼籲各國減免關稅、取消壁壘,提振經濟。

G20領袖與世衛與歐盟等組織代表,首次以視像會議形式開會,亦是新型肺炎疫情爆發以來,習近平出席的首場重要多邊會議。

習近平說病毒沒有國界,疫情才是共同敵人,國際社會最需要的是堅定信心、齊心協力、團結應對,中方支持世衛發揮領導作用,制定合理防控措施,盡力阻止疫情跨境傳播,二十國集團亦應加強疫情防控信息共享。

他呼籲成員國採取共同措施,減免關稅、取消壁壘、暢通貿易。發出有力信號、復甦經濟。

中方願同各國分享防控做法,聯合開展藥物和疫苗研發,供應原料藥物及防疫物資等,並向出現疫情擴散的國家提供力所能及的援助。

習近平又感謝國際社會,在中方最困難的時候給予真誠幫助和支持。

東道主沙特阿拉伯說,疫情要靠全球合作應對,重申支持世衛的工作,G20成員國亦應該負起供應物資、支援科研的責任。

這次是疫情爆發以來各國領導人舉行的最大型會議,除了抗疫外,還有討論在金融市場動盪時期,推出措施穩定經濟。

