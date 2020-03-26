二十國集團領導人召開特別視像峰會討論疫情

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二十國集團領導人召開特別視像峰會，討論應對新型肺炎疫情，中國國家主席習近平強調，國際社會最需要堅定信心、團結應對，中方願意提供支援，又呼籲各國減免關稅、取消壁壘，提振經濟。

G20領袖與世衛與歐盟等組織代表，首次以視像會議形式開會，亦是新型肺炎疫情爆發以來，習近平出席的首場重要多邊會議。

習近平說病毒沒有國界，疫情才是共同敵人，國際社會最需要的是堅定信心、齊心協力、團結應對，中方支持世衛發揮領導作用，制定合理防控措施，盡力阻止疫情跨境傳播，二十國集團亦應加強疫情防控信息共享。

他呼籲成員國採取共同措施，減免關稅、取消壁壘、暢通貿易。發出有力信號、復甦經濟。

中方願同各國分享防控做法，聯合開展藥物和疫苗研發，供應原料藥物及防疫物資等，並向出現疫情擴散的國家提供力所能及的援助。

習近平又感謝國際社會，在中方最困難的時候給予真誠幫助和支持。

東道主沙特阿拉伯說，疫情要靠全球合作應對，重申支持世衛的工作，G20成員國亦應該負起供應物資、支援科研的責任。

這次是疫情爆發以來各國領導人舉行的最大型會議，除了抗疫外，還有討論在金融市場動盪時期，推出措施穩定經濟。

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