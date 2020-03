美國上週近330萬人申領失業救濟 較舊紀錄高出5倍

【KTSF】

新型肺炎疫情嚴重衝擊美國經濟,上週申領失業救濟的民眾接近330萬人,較1982年創下的紀錄高出差不多5倍。

聯邦勞工部週四公布的數字,反映了這次疫情對美國經濟造成的傷害,隨著經濟步向衰退,預料企業裁員將會進一步加劇。

疫情下實施的居家抗疫令,令無數餐廳、酒店、戲院、健身室、航空公司需要暫停業務,汽車銷售急劇下跌,車廠也停工,由於僱主仍要繼續支府各類貸款和營業開支,唯有透過裁員來節省成本。

在疫情擴散前,美國失業率只有3.5%,是50年來以最低,有經濟師估計,在疫情衝擊下,美國的失業率到5月可能飆升至13%,較2009年大衰退時錄得的10%更高。

有經濟師亦估計,在4月至6月季度,美國經濟可能萎縮達30%,幅度之大是前所未見。

勞工部週四公布,美國上週有328萬人申領失業救濟,而在之前的一週,數字是282,000人,但由於州政府申領失業救濟的網站和電話接線系統超負荷,令很多頓失生計的人未能成功提交申請,因此實際數字可能比勞工部公布的數字更高。

另外,一些自僱人士和打散工人士,也因為疫情而失去收入,這類人士因為並不受僱於任何公司,通常不合資格申領失業救濟,但在國會正在表決的經濟救市方案中,將會首次讓這些人士也合資格申領失業救濟。

