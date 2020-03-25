白宮參院就2萬億美元刺激經濟方案達共識

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美國白宮和參議院就2萬億美元刺激經濟方案達成共識，向醫院及受疫情影響的企業提供援助，參議院最快週三下午表決，特朗普總統期望全國可在復活節前復工。

白宮和民主共和兩黨參議院領袖經連日磋商，當地週三凌晨宣布達成協議。刺激經濟方案總值2萬億美元，是美國近代史上最大規模，包括直接向國民「派錢」，總收入少於75,000美元的成人最多可獲1,200美元，已婚人士總收入會合併計算，另外每名小童派500美元，預料共花2,500億美元，向醫院提供1,300億美元援助，又預留1,500億美元供地方政府應對疫情。

另外用3,600億美元支援中小企向僱員支薪，及設立5,000億美元擔保貸款供各州市及企業申請。

參議院多數黨領袖麥康奈爾形容協議是歷史性，是疫情之下的一場「及時雨」，能為前線醫護提供所需資源。

至於特朗普早前已表態，對疫情完結感到樂觀，期望短期內恢復國內經濟生產，他說：「我期望美國人復活節前重返工作崗位。」

但有專家認為，美國疫情發展不容太早樂觀，適宜彈性處理。

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