白宮參院就2萬億美元刺激經濟方案達共識

【有線新聞】

美國白宮和參議院就2萬億美元刺激經濟方案達成共識,向醫院及受疫情影響的企業提供援助,參議院最快週三下午表決,特朗普總統期望全國可在復活節前復工。

白宮和民主共和兩黨參議院領袖經連日磋商,當地週三凌晨宣布達成協議。刺激經濟方案總值2萬億美元,是美國近代史上最大規模,包括直接向國民「派錢」,總收入少於75,000美元的成人最多可獲1,200美元,已婚人士總收入會合併計算,另外每名小童派500美元,預料共花2,500億美元,向醫院提供1,300億美元援助,又預留1,500億美元供地方政府應對疫情。

另外用3,600億美元支援中小企向僱員支薪,及設立5,000億美元擔保貸款供各州市及企業申請。

參議院多數黨領袖麥康奈爾形容協議是歷史性,是疫情之下的一場「及時雨」,能為前線醫護提供所需資源。

至於特朗普早前已表態,對疫情完結感到樂觀,期望短期內恢復國內經濟生產,他說:「我期望美國人復活節前重返工作崗位。」

但有專家認為,美國疫情發展不容太早樂觀,適宜彈性處理。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。