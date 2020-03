【有線新聞】

紐約疫情繼續急增,全國5萬幾宗個案,其中五成六與當地有關,當局要求離開紐約市的人自我隔離14天。

紐約州長科莫形容,「疫情就如看見一列子彈火車般快」,是因為當地確診個案每3天增1倍,已逾25,000宗,佔全國一半,六成新增個案來自紐約市。

疫情擴散速度快,但不少人離開紐約市,白宮新型肺炎疫情協調員指,他們可能已接觸過病毒,要求所有人自離開當日起計自我隔離14天,避免再把疫情散播。

科莫稱,預測疫情高峰會提早至2至3週後出現,到時或有高達14萬人需入院,呼吸機和防護裝備亦嚴重短缺。

科莫估計,要多3萬部呼吸機才足以應付,但聯邦政府只承諾付運4,000多部。

紐約市公共運輸服務週三起會削減4分之1服務,地鐵、巴士會減少。

