全美確診個案突破6萬 逾800人不治

【KTSF 江良慧報導】

全美的確診個案繼續攀升,數字突破6萬,當中有超過800人不治,紐約州疫情仍然是最嚴重,有超過3萬確診個案,佔全國一半,有接近300人死亡,當中大部分個案都是在紐約市。

紐約州在過去一天新增5,000宗確診,累計超過3萬宗,當中有285人死亡,州長Andrew Cuomo週一表示,要入院的確診患者人數已經攀升至3,800人,當中有接近900人在深切治療部,預計患者人數會在未來3個星期升至最高峰。

Cuomo表示,紐約州目前有53,000張病床,但卻需要多達14萬張,所以急需要增加醫院的容量。

Cuomo說:「目前預測可能在21天內,所以要提高醫院的容量,以應付高峰期的人數。」

公共衛生官員就到處搜尋病床和醫療設備,並呼籲更多醫生和護士加入抗疫,以防患病人數會在幾星期內爆發性大增,令醫院會像意大利和西班牙那樣不勝負荷,紐約大學更提出讓醫科學生提早畢業,讓他們可以加入抗疫。

另一方面,紐約市就在Bellevue醫院外搭建臨時停屍間,以便處理更多死者。

而全國的其他州分看到紐約的情況都引以為鑑,其中路易斯安那州的新奧爾良,就為疫症爆發前舉行的公眾活動而感憂慮,當地在一個月前曾舉行Mardi Gras狂歡節,近期確診數字急增,截至週三,路州確診數字接近1,800人,比前一天增加400人,至今有65人死亡。

特朗普總統已經批准路易斯安那州列為疫情重大災區,將得到聯邦援助。

