舊金山單日新增21宗確診 首人死於新型肺炎（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山週二新增21宗確診,累計達152宗,並有首個死亡病例,男性的死者現年40歲,患有多種慢性疾病,舊金山警察局就證實,一名在特別受害人調查組工作的警長確診感染,為了進一步幫助受疫情影響的市民,有市參事週二促請市府、州府及聯邦政府動用緊急權力,容許租客及業主在這段時間不用交租及交房貸。

舊金山市府週二下午公布市內首宗死亡個案,是一名40多歲的男患者,他有其他疾病紀錄,市長布里德發聲明慰問死者的家屬,指市府會盡一切辦法減低死亡人數,並促請市民繼續嚴格遵守居家抗疫令。

舊金山警察局表示,週二早上收到通知,一名在特別受害人調查組工作的警長確診感染,他在Bryant街850號的Hall of Justice大樓上班。

警方指,該名警長上星期五放工後感到不適,並且已經即時通知上司,在諮詢過醫護的意見後,該名警長週一沒有上班,到了週二知道確診的消息後,警方即時關閉受害人調查組的辦公室,並安排深層清潔。

確診的警長在家中自我隔離,而他的工作拍檔本星期都沒有上班,據報他同樣感到不適,正自我隔離當中。

調查組的辦公室上星期一起已對外關閉,只協助有預約的人,警方已經分別安排調查組的其他組員在不同的地方辦公,希望將受感染的警員人數減到最低。

此外,市參事盧凱莉及楊馳馬在週二的市參議會上提出議案,促請州長紐森及聯邦政府動用緊急權力頒布臨時禁令,在疫情期間暫緩收取住宅房貸及租金,不過這項議案沒有法律約束力。

兩星期前,多名進步派市參事已經提出法案,禁止業主在疫情期間因為租客沒有錢交租而將他們逼遷。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。