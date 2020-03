【KTSF】

北灣Santa Rosa市週二通報,有3名警員確診新型肺炎,另外有6名警局員工需要居家隔離。

當局指,其中一名確診警員是巡邏警員,和公眾接觸有限,另一人也是巡邏警員,在警局內工作,沒有與公眾接觸,這兩名警員正接受治療,情況穩定。

第三名確診者是一名探員,在過去兩週與公眾的接觸也是有限,而需要自我隔離的警局員工中,有些是從事民職工作。

Santa Rosa警局規定,任何僱員如果出現病徵,或曾與確診者接觸,都必須自我隔離。

