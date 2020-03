Santa Clara縣單日新增54人確診 累計16人亡

【KTSF 郭柟報導】

灣區確診個案超過1,000宗,死亡人數達20人,其中Santa Clara縣最嚴重,週二多了3宗死亡個案,累計至今有16人死亡,確診人數再增加54人,Santa Clara縣累計375人染病。

Santa Clara縣的新型肺炎死亡人數當中,62%有長期慢性病,38%則沒有。

Santa Clara縣參議會週二透過視像會議,縣參事各自在家中開會,週二一致通過臨時禁令,禁止業主逼遷因疫情而面對財政困難,導致無法交租的租客,例如是租客因疫情而遭裁員、損失工資,或要付醫療費等。

另外,灣區多個縣再有前線警員和消防員受感染,Santa Clara縣有第4名縣警染病,舊金山、東灣奧克蘭(屋崙),以及Sacramento市警局都有警員確診,Contra Costa縣有4名消防員確診。

灣區7個縣市,包括Alameda、Contra Costa、Marin、舊金山、San Mateo、Santa Clara和柏克萊市府衛生部門發出聯合聲明,要求那些處理新冠病毒檢測的實驗室提供更全面的數據,包括陽性、陰性或者無從判斷的檢測結果,以及患者的個人資料,從而幫助衛生部門了解感染率,和哪些地方最多人感染,7個縣市的聲明又重申會將資料保密。

東灣Hayward市週二開設了流動病毒測試站,如果你年過65歲、發燒超過100度、最近曾去過歐洲或亞洲、與確診者有接觸、懷孕或無家可歸才合資格接受檢測。

版權所有,不得轉載。

版權所有,不得轉載。