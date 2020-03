【KTSF】

中半島San Mateo縣衛生局週三宣布,縣內再多4人死於新型肺炎,總數增至5人。

San Mateo縣是灣區第二個死亡個案最多的縣,緊接Santa CLara縣的16宗,新增的死亡個案中,3人是長者,一人是成年人。

而在全灣區,死亡個案累計27宗,San Mateo縣亦新增4宗確診個案,累計165宗。

San Mateo縣參議會週二也宣布撥款300萬成立救助基金,協助居民、非牟利組織和小商業渡過難關,居民也可到SMCStrong.org捐款。

