英國王儲查理斯確診新型肺炎

英國有超過8千宗確診,420多人死亡,王室亦「失守」,王儲查理斯確診新型肺炎。官方表示,他近幾星期多次出席公開活動,難以確定感染源頭。

71歲的王儲查理斯當地週三早上證實對新型冠狀病毒呈陽性,其官邸發言人表示,查理斯病徵輕微,沒有大礙,至於72歲的夫人卡米拉,接受測試呈陰性。

二人會按照政府的建議,在蘇格蘭巴爾莫勒爾的住所自我隔離2星期,又指王儲查理斯近幾星期參與過多場活動,接觸人數眾多,難以確定他如何感染。

王儲查理斯3月10日在克拉倫斯宮主持峰會,討論氣候變化對水資源影響,同場的包括摩納哥親王阿爾貝二世,他上星期確診,是全球首位「中招」的國家元首。

查理斯最近一次公開露面,是3月12日在倫敦出席晚宴,之後有出席私人聚會,出席者會接受檢測。

報道引述查理斯的醫生表示,最保守估計相信查理斯13日才開始有感染力,而查理斯在3月12日後沒見過母親93歲的英女王伊利沙伯二世。

白金漢宮表示,女王現時身體健康,正遵循所有適當建議,而白金漢宮近日亦有職員確診。

