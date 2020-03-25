英國王儲查理斯確診新型肺炎

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英國有超過8千宗確診，420多人死亡，王室亦「失守」，王儲查理斯確診新型肺炎。官方表示，他近幾星期多次出席公開活動，難以確定感染源頭。

71歲的王儲查理斯當地週三早上證實對新型冠狀病毒呈陽性，其官邸發言人表示，查理斯病徵輕微，沒有大礙，至於72歲的夫人卡米拉，接受測試呈陰性。

二人會按照政府的建議，在蘇格蘭巴爾莫勒爾的住所自我隔離2星期，又指王儲查理斯近幾星期參與過多場活動，接觸人數眾多，難以確定他如何感染。

王儲查理斯3月10日在克拉倫斯宮主持峰會，討論氣候變化對水資源影響，同場的包括摩納哥親王阿爾貝二世，他上星期確診，是全球首位「中招」的國家元首。

查理斯最近一次公開露面，是3月12日在倫敦出席晚宴，之後有出席私人聚會，出席者會接受檢測。

報道引述查理斯的醫生表示，最保守估計相信查理斯13日才開始有感染力，而查理斯在3月12日後沒見過母親93歲的英女王伊利沙伯二世。

白金漢宮表示，女王現時身體健康，正遵循所有適當建議，而白金漢宮近日亦有職員確診。

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