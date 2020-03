【KTSF】

東灣奧克蘭(屋崙)警局週三表示,有3名警員接受新型冠狀病毒檢測後,結果呈陽性。

其中一人上週確診,第二人於週日確診,第三人是於週二確診,3人目前正自我隔離,正在康復中。

