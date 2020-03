醫生創造虛擬實景顯示新冠病毒對肺部損害

【KTSF 江良慧報導】

為了希望公眾了解新型肺炎有幾大的殺傷力,喬治華盛頓大學醫院一名醫生,根據醫院內一名確診病人的肺部,創造一個虛擬實景,顯示感染新冠病毒對肺部所造成的傷害。

喬治華盛頓大學醫院胸椎外科主任醫生Keith Mortman說:「我們可從前面看到後面,從一側看到另一側。」

今次是首次可以這樣看到新型肺炎患者的肺部造像,Mortman醫生說:「患者是近60歲男性,開始時有發燒和乾咳,像很多其他人一樣。」

患者是喬治華盛頓大學醫院的病人,Mortman醫生說:「呼吸道症狀迅速惡化,令他必須插喉並上呼吸機。」

而這個就是虛擬實景,把病毒對人體的影響360度呈現出來。

Mortman醫生說:「你在片中所見,基本上是藍色是正常肺部,其餘黃色部份就是被病毒毀壞的肺部。」

Mortman醫生和一間科技公司合作,用新型肺炎患者的掃描,製造出在這個可互動模型。

Mortman醫生說:「所見令人震驚,坦白說,因為和一般肺炎不同,一般肺炎只影響肺部一小部分,也不像普通感冒,片中所見到的是病毒對肺部大面積損傷。」

醫生希望這個科技可以幫助前線的醫護人員,同時也可以讓公眾看清楚新型肺炎有幾危險。

Mortman醫生說:「我真想他們能看到肺部所受的損害,這個疾病的嚴重性,也許他們在開派對,或一大班人外出前會三思。」

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。