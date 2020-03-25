醫生創造虛擬實景顯示新冠病毒對肺部損害

【KTSF 江良慧報導】

為了希望公眾了解新型肺炎有幾大的殺傷力，喬治華盛頓大學醫院一名醫生，根據醫院內一名確診病人的肺部，創造一個虛擬實景，顯示感染新冠病毒對肺部所造成的傷害。

喬治華盛頓大學醫院胸椎外科主任醫生Keith Mortman說：「我們可從前面看到後面，從一側看到另一側。」

今次是首次可以這樣看到新型肺炎患者的肺部造像，Mortman醫生說：「患者是近60歲男性，開始時有發燒和乾咳，像很多其他人一樣。」

患者是喬治華盛頓大學醫院的病人，Mortman醫生說：「呼吸道症狀迅速惡化，令他必須插喉並上呼吸機。」

而這個就是虛擬實景，把病毒對人體的影響360度呈現出來。

Mortman醫生說：「你在片中所見，基本上是藍色是正常肺部，其餘黃色部份就是被病毒毀壞的肺部。」

Mortman醫生和一間科技公司合作，用新型肺炎患者的掃描，製造出在這個可互動模型。

Mortman醫生說：「所見令人震驚，坦白說，因為和一般肺炎不同，一般肺炎只影響肺部一小部分，也不像普通感冒，片中所見到的是病毒對肺部大面積損傷。」

醫生希望這個科技可以幫助前線的醫護人員，同時也可以讓公眾看清楚新型肺炎有幾危險。

Mortman醫生說：「我真想他們能看到肺部所受的損害，這個疾病的嚴重性，也許他們在開派對，或一大班人外出前會三思。」

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