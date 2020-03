【有線新聞】

美國哈佛大學校長夫婦確診新型肺炎。

哈佛大學校長白樂瑞向全體師生發信,說自己與妻子阿黛爾週日開始出現發燒、發冷和肌肉痠痛等病徵,週一求醫和做病毒測試,週二確診,未來兩周會在家休息。

他們本月中開始在家工作,盡量減少與他人接觸,不知道從何感染病毒,公共衛生部門會追蹤過去14日與他們有接觸的人。

