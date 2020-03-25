Contra Costa縣取消遲交地稅罰款及利息

【KTSF】

東灣Contra Costa縣財政及稅收局提醒民眾，4月10日是繳交地稅的截止限期，在新型肺炎疫情下，很多民眾可能因為生計受影響而未能準時繳交地稅，局方有見及此，宣布取消向這類人士徵收遲交罰款及相應的利息。

局方表示，它們沒有權限延遲繳納地稅的截止日，但如果納稅人可以遞交文件證明，疫情導致他們未能準時繳稅，局方可以取消徵收遲交罰款。

財政及稅收局長Russell Watts在聲明中稱，由4月1日起，局方將會在網站上載申請表格，讓基於疫情而無法準時繳交地稅的納稅人，可以申請豁免罰款，納稅人需要遞交文件，證明他們的生計受到疫情影響，例如工時被扣減、被栽員、生意結束或入院等。

沒有受影響的業主，可以上網繳納地稅，網址：taxcolp.cccounty.us/taxpaymentrev3/lookup，也可透過郵寄或致電繳稅，電話：(925) 957-5280。

在居家抗疫令下，財政及稅收局的辦事處已關閉，民眾暫時不可以親身繳稅。

查詢詳情，請瀏覽：cctax.us

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。