Contra Costa縣取消遲交地稅罰款及利息

【KTSF】

東灣Contra Costa縣財政及稅收局提醒民眾,4月10日是繳交地稅的截止限期,在新型肺炎疫情下,很多民眾可能因為生計受影響而未能準時繳交地稅,局方有見及此,宣布取消向這類人士徵收遲交罰款及相應的利息。

局方表示,它們沒有權限延遲繳納地稅的截止日,但如果納稅人可以遞交文件證明,疫情導致他們未能準時繳稅,局方可以取消徵收遲交罰款。

財政及稅收局長Russell Watts在聲明中稱,由4月1日起,局方將會在網站上載申請表格,讓基於疫情而無法準時繳交地稅的納稅人,可以申請豁免罰款,納稅人需要遞交文件,證明他們的生計受到疫情影響,例如工時被扣減、被栽員、生意結束或入院等。

沒有受影響的業主,可以上網繳納地稅,網址:taxcolp.cccounty.us/taxpaymentrev3/lookup,也可透過郵寄或致電繳稅,電話:(925) 957-5280。

在居家抗疫令下,財政及稅收局的辦事處已關閉,民眾暫時不可以親身繳稅。

查詢詳情,請瀏覽:cctax.us

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。