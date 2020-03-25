東華醫院防護裝備不足 呼籲公眾捐多餘物資（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

隨著疫情在灣區爆發，大部分的醫院都出現醫療裝備不足的情況，位於舊金山華埠的東華醫院亦不例外，院方呼籲公眾捐出多餘且未用過的醫療裝備。

東華醫院表示，由於新冠病毒繼續在社區中傳播，疫情令東華醫院出現醫療物資短缺的問題，因此呼籲有多餘醫療裝備的市民向院方捐贈。

醫院需要的物資包括護目鏡、安全面罩、消毒洗手液、外科口罩及N95等的口罩、隔離袍或手術袍，以及任何Clorox或Sani-Cloth的濕紙巾。

東華醫院行政總裁張建清（Jian Zhang）說：「大家要明白的一點就是，沒有任何一個國家，沒有任何一個醫院，在這種疫情大爆發的情況下有足夠的防護物品，這個是大家不理解，說醫院應該是有，醫院是有，但是在這種疫情大爆發的情況下，因為大家都缺，平時的話，我們是定期的訂回來的，對不對，在這種情況下，他是定量的分給我們，還有一點的就說，很多口罩，或者是防護衣那些東西，都是中國出的，中國出現武漢的那種大爆發以後，國內也很缺，出口量少了，那我們這邊的量也自然的少了。」

張醫生表示，因為這些裝備是供前線醫護人員使用，因此捐贈的物資必須是未過期及未開封，更要經過感染控制審查。

院方呼籲市民捐贈物資前，可先致電(415) 677-2470，會有工作人員預先審查捐贈的物資是否合符院方的規格。

張醫生說：「有些人都很緊張，前段時間可能買了很多，或者是很多親戚朋友從中國寄給他們，因為這種互相關心，是一個我們中國人很好的傳統美德，但這個時候，很多人待在家裡的話，你就不需要戴口罩，或是你在車裡，也不需要戴口罩，這時候將口罩寄給醫護人員，讓醫護人員能更好來保護我們的病人。」

在疫情持續期間，東華醫院仍然如常運作，但為了保障前線醫護及患者的安全，院方已經禁止所有非必要的訪客探病及進出醫院。

張醫生說：「為什麼我們不能讓大家進來，一方面我們不想讓來探病的人把病毒帶到醫院，帶給病人，你有沒有想過最危險的，就是我們那些病人，最怕就是他們本來是生病，再得到那個新冠病毒感染，這班人的死亡率是很高的，所以我們一定要保護我們的病人。」

張醫生透露，早在1月份已經開始與衛生局談，在社區需要的時候，東華醫院是可以在戶外設置一個檢測中心，現在已經有人力物力，只欠市府的一聲令下。

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