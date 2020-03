東華醫院防護裝備不足 呼籲公眾捐多餘物資（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

隨著疫情在灣區爆發,大部分的醫院都出現醫療裝備不足的情況,位於舊金山華埠的東華醫院亦不例外,院方呼籲公眾捐出多餘且未用過的醫療裝備。

東華醫院表示,由於新冠病毒繼續在社區中傳播,疫情令東華醫院出現醫療物資短缺的問題,因此呼籲有多餘醫療裝備的市民向院方捐贈。

醫院需要的物資包括護目鏡、安全面罩、消毒洗手液、外科口罩及N95等的口罩、隔離袍或手術袍,以及任何Clorox或Sani-Cloth的濕紙巾。

東華醫院行政總裁張建清(Jian Zhang)說:「大家要明白的一點就是,沒有任何一個國家,沒有任何一個醫院,在這種疫情大爆發的情況下有足夠的防護物品,這個是大家不理解,說醫院應該是有,醫院是有,但是在這種疫情大爆發的情況下,因為大家都缺,平時的話,我們是定期的訂回來的,對不對,在這種情況下,他是定量的分給我們,還有一點的就說,很多口罩,或者是防護衣那些東西,都是中國出的,中國出現武漢的那種大爆發以後,國內也很缺,出口量少了,那我們這邊的量也自然的少了。」

張醫生表示,因為這些裝備是供前線醫護人員使用,因此捐贈的物資必須是未過期及未開封,更要經過感染控制審查。

院方呼籲市民捐贈物資前,可先致電(415) 677-2470,會有工作人員預先審查捐贈的物資是否合符院方的規格。

張醫生說:「有些人都很緊張,前段時間可能買了很多,或者是很多親戚朋友從中國寄給他們,因為這種互相關心,是一個我們中國人很好的傳統美德,但這個時候,很多人待在家裡的話,你就不需要戴口罩,或是你在車裡,也不需要戴口罩,這時候將口罩寄給醫護人員,讓醫護人員能更好來保護我們的病人。」

在疫情持續期間,東華醫院仍然如常運作,但為了保障前線醫護及患者的安全,院方已經禁止所有非必要的訪客探病及進出醫院。

張醫生說:「為什麼我們不能讓大家進來,一方面我們不想讓來探病的人把病毒帶到醫院,帶給病人,你有沒有想過最危險的,就是我們那些病人,最怕就是他們本來是生病,再得到那個新冠病毒感染,這班人的死亡率是很高的,所以我們一定要保護我們的病人。」

張醫生透露,早在1月份已經開始與衛生局談,在社區需要的時候,東華醫院是可以在戶外設置一個檢測中心,現在已經有人力物力,只欠市府的一聲令下。

