灣區華人踴躍向醫院警局等捐贈抗疫物資（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

灣區華人社團行動獻愛心,募捐全新口罩及防護用品,並分送至灣區各大醫院、警察及消防局。

中半島Millbrae文化交流協會與Millbrae/Burlingame華人社區組織代表,將收集的醫用口罩、消毒擦手液和防護衣捐赠給Sutter Health醫療機構屬下的醫院,支持在一線對抗疫情的醫護人員。

Millbrae/Burlingame華人社區組織代表余青燁(Coco Yu)說:「在捐贈的過程當中,我們為了保護居民的安全,使用了無人收集的方法方式,將全新的外科口罩和N95醫用口罩,統一收集到當地的華人餐館,整個過程我們非常的快,只需要20個小時,就完成了所有的集中、收集、分類、清點這個整個過程。」

中半島的捐贈活動有500多人參與,也包括來自柏克萊加大、全球校友會,以及華人社區緩解新冠病毒疫情的團體,此次捐贈負責人之一、加大柏克萊分校全球校友會創始人/會長吳澤強(Chuck Ng)說,他也在聯絡矽谷的工程師,以及全美各地華人社團,希望大家群策群力,幫助美國一線抗疫人員。

吳澤強說:「我們希望有一句話就是說,華人”團結就是力量”,我們要讓美國再次強大,我們也希望美國的華人,我們都一起有錢出錢,有力出力的一起幫助,我們美國的家人去抗疫情。」

灣區華人之前也有大力運送醫療物資去中國武漢,支持當地抗疫,其中有一小部分尚未運出的物資,這次剛好幫助緩解了本地醫院的燃眉之急。

吳澤強說:「他們現在實際上都很缺,以前可能只接受N95,但現在,括CDC已經放寬N95,或者是美國標準的FDA認可的醫用口罩都是可以的。」

南灣一些華裔居民則在兩週前透過微信群組,徵集可捐贈的醫療防護用品。

Sunnyvale居民關曉華(Tony Guan)說:「號召大家分頭去訂全新的口罩,然後有一批到了,就立刻捐出去一批,因為每一天都很寶貴,然後我們昨天捐了第一批,是800個醫用外科口罩,至少還有14,000個正在路上。」

負責捐贈活動的關曉華說,他們已將這批物資捐給了Sunnyvale警察局,他希望能有更多人加入這樣的捐贈行動。

關曉華說:「我們相信通過做這樣的事情,也可以提升華人在社區中的形象,把正能量擴散出去,也希望更多的人加入我們,然後大家能團結起來,那麼我們就能更好的更快的把這個疫情控制住。」

收到這些捐贈物資的醫院和警察局,都感謝華人的愛心相助。

Sutter Health行政人員Chris Soto說:「半島Sutter醫療機構,我們謝謝你們的捐贈,對我們意義深遠,謝謝。」

東灣Fremont則在市議員邵陽(Yang Shao)等人的號召下,將捐贈的口罩先集中投放在邵陽家的門口,為遵守社交距離,捐贈者送貨時,只會按邵陽家的門鈴通知到貨,不會當面交收,之後邵陽會負責送往Fremont的華盛頓和凱撒醫院,以及Try-City健康中心。

他們目前已捐贈6,000個口罩,還有洗手液、防護鏡等物品,另外,他們也有分別捐贈210個口罩給Fremont的警察和消防局。

邵陽說:「911回應的,都是我們本地的消防員,他們時第一線接觸危急病人,他們感染病毒的機會就很大。」

邵陽說,他們已募集足夠的捐款,下一步會積極聯繫中國的口罩供貨商,看否能成功將口罩運到美國,而且他也希望透過捐口罩的行動,證明華人樂於助人,不落人後。

邵陽說:「通過我們的行動,能夠做一個表率,能夠讓更多的社會民眾,不僅僅是華裔,都可以支援我們的醫護人員,並且捐贈家裡的這些醫療保護用品。」

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。