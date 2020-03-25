灣區華人踴躍向醫院警局等捐贈抗疫物資（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

灣區華人社團行動獻愛心，募捐全新口罩及防護用品，並分送至灣區各大醫院、警察及消防局。

中半島Millbrae文化交流協會與Millbrae/Burlingame華人社區組織代表，將收集的醫用口罩、消毒擦手液和防護衣捐赠給Sutter Health醫療機構屬下的醫院，支持在一線對抗疫情的醫護人員。

Millbrae/Burlingame華人社區組織代表余青燁（Coco Yu）說：「在捐贈的過程當中，我們為了保護居民的安全，使用了無人收集的方法方式，將全新的外科口罩和N95醫用口罩，統一收集到當地的華人餐館，整個過程我們非常的快，只需要20個小時，就完成了所有的集中、收集、分類、清點這個整個過程。」

中半島的捐贈活動有500多人參與，也包括來自柏克萊加大、全球校友會，以及華人社區緩解新冠病毒疫情的團體，此次捐贈負責人之一、加大柏克萊分校全球校友會創始人/會長吳澤強（Chuck Ng）說，他也在聯絡矽谷的工程師，以及全美各地華人社團，希望大家群策群力，幫助美國一線抗疫人員。

吳澤強說：「我們希望有一句話就是說，華人”團結就是力量”，我們要讓美國再次強大，我們也希望美國的華人，我們都一起有錢出錢，有力出力的一起幫助，我們美國的家人去抗疫情。」

灣區華人之前也有大力運送醫療物資去中國武漢，支持當地抗疫，其中有一小部分尚未運出的物資，這次剛好幫助緩解了本地醫院的燃眉之急。

吳澤強說：「他們現在實際上都很缺，以前可能只接受N95，但現在，括CDC已經放寬N95，或者是美國標準的FDA認可的醫用口罩都是可以的。」

南灣一些華裔居民則在兩週前透過微信群組，徵集可捐贈的醫療防護用品。

Sunnyvale居民關曉華（Tony Guan）說：「號召大家分頭去訂全新的口罩，然後有一批到了，就立刻捐出去一批，因為每一天都很寶貴，然後我們昨天捐了第一批，是800個醫用外科口罩，至少還有14,000個正在路上。」

負責捐贈活動的關曉華說，他們已將這批物資捐給了Sunnyvale警察局，他希望能有更多人加入這樣的捐贈行動。

關曉華說：「我們相信通過做這樣的事情，也可以提升華人在社區中的形象，把正能量擴散出去，也希望更多的人加入我們，然後大家能團結起來，那麼我們就能更好的更快的把這個疫情控制住。」

收到這些捐贈物資的醫院和警察局，都感謝華人的愛心相助。

Sutter Health行政人員Chris Soto說：「半島Sutter醫療機構，我們謝謝你們的捐贈，對我們意義深遠，謝謝。」

東灣Fremont則在市議員邵陽（Yang Shao）等人的號召下，將捐贈的口罩先集中投放在邵陽家的門口，為遵守社交距離，捐贈者送貨時，只會按邵陽家的門鈴通知到貨，不會當面交收，之後邵陽會負責送往Fremont的華盛頓和凱撒醫院，以及Try-City健康中心。

他們目前已捐贈6,000個口罩，還有洗手液、防護鏡等物品，另外，他們也有分別捐贈210個口罩給Fremont的警察和消防局。

邵陽說：「911回應的，都是我們本地的消防員，他們時第一線接觸危急病人，他們感染病毒的機會就很大。」

邵陽說，他們已募集足夠的捐款，下一步會積極聯繫中國的口罩供貨商，看否能成功將口罩運到美國，而且他也希望透過捐口罩的行動，證明華人樂於助人，不落人後。

邵陽說：「通過我們的行動，能夠做一個表率，能夠讓更多的社會民眾，不僅僅是華裔，都可以支援我們的醫護人員，並且捐贈家裡的這些醫療保護用品。」

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