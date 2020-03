美國新冠疫情擴大 更多華裔報稱遭歧視（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

全美新冠肺炎疫情持續擴大,陸續有華裔民眾在社交媒體分享近期遭到歧視,甚至言語或肢體攻擊的例子,也有人不敢戴口罩,擔心會因此被歧視,關注人士就發現,針對亞裔的疫情相關歧視案例急遽上升。

儘管尚無正式的官方數據出台,關注亞裔在疫情期間遭遇歧視問題的組織和研究者都發現到,媒體近期對於亞裔遭到言語以及肢體攻擊的新聞報導數量,以及收到的新聞線索都出現明顯上升。

舊金山州大亞裔研究教授張華耀(Russell Jeung)說:「可以看到一個模式,先出現排外言論,然後社區有廣泛反華的反應,接著是華裔對抗這種偏見,這是潮流。」

張華耀近期追蹤了2月9號到3月7號期間,關於新冠病毒以及反亞裔的相關議題的新聞報導,數量上升了50%,他也表示,這個數字只是冰山的一角,畢竟只有最令人震驚的案例,才會獲得媒體的報導,而原因來自於人們的偏見和害怕。

張華耀說:「部分原因是此病來自中國,我想特朗普總統稱病毒為中國病毒,確實讓情況更糟,因為他促使對亞裔的暴力,人們因這疾病而怪罪亞裔,這不是我們的錯,也無關我們的族裔或來源,現在社區擴大感染了,人們便害怕,然後將害怕發洩到華裔身上。」

張華耀教授日前協助多個亞太裔社區權益組織設立STOP AAPI Hate網站,稱為「停止憎恨亞太裔」報案中心,旨在為最近因為新冠肺炎疫情而遭受歧視、騷擾、霸凌孩童等行為進行統計。

該中心有英文和中文等6種語言,結果自上週四啟動以來,平均每天收到100宗通報,也包括海外的通報,光是中文的通報,每天就有約20宗。

張華耀說:「有75%的人遭到言語騷擾,被人避之或遭罵髒話,但也有15%的人遭肢體攻擊,被人丟擲東西、吐口水或對著咳嗽,所以華裔和亞裔因為這個疾病遭到不當對待。」

學者指出,他的研究發現,女性比男性遭到騷擾的機率高出三倍,而超市雜貨店是最容易出現這類攻擊的場所,他建議最好的應對方式就是出聲反抗。

張華耀說:「我們必須告訴商家,要其處理種族歧視,你也可以抵制或者投訴更多,我認為人民的通報能讓我們聲音更強。」

《紐約時報》週二撰文探討新冠肺炎疫情爆發後,亞裔、特別是華裔受到威脅的情況愈來愈嚴重,報導指出,自從特朗普總統以「中國病毒」為新冠病毒貼上標籤以來,許多華裔都對接下來會面臨甚麼感到害怕,害怕去採購食品雜貨,害怕獨自搭乘地鐵或巴士,也害怕讓孩子外出。

其中有許多人形容,曾在公開場合被人咆嘯,令人聯想到911事件後,美國的穆斯林遭人仇恨的情況,其他如韓裔、越南裔、菲律賓裔等亞裔面孔,也同樣受到威脅。

特朗普日前以中國病毒來標籤新冠病毒,引發高度爭議,他解釋之所以使用這個名稱,是要回應中國官員指稱,新冠肺炎疫情是美軍將病毒帶入中國。

不過他週一傍晚發推文指,全力保護美國的亞裔社區是非常重要的,同時要大家不要將疫情爆發怪罪亞裔社區,但就沒再提中國病毒的議題。

而《華盛頓郵報》日前也發文指出,不要把疫情歸咎中國,而要歸咎中共,所以應稱之為「中共病毒」。

