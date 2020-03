【KTSF】

南加州洛杉磯縣衛生局週二公布,一名17歲少年死於新型肺炎,至週三,衛生局指該名少年雖然確診新型肺炎,但可能是基於其他原因而死亡,因此不會把他計入新型肺炎死亡個案中。

該名少年居住在Lancaster市,衛生局指出,已要求聯邦疾控中心(CDC)協助調查該名少年的死因,雖然少年是確診者,但同時有其他診斷病症。

根據CDC上週發表的報告,美國的新型肺炎死者中,並沒有19歲或以下人士。

