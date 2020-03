【KTSF】

灣區6縣的衛生官員和校監週三宣布延長停課至5月1日,以控制新型肺炎疫情在區內散播。

Alameda縣教育局、Contra Costa縣教育局、Marin縣教育局、舊金山聯合校區、San Mateo縣教育局和Santa Clara縣教育局轄下的所有學校,都會停課至5月1日星期五,如果屆時疫情受控,學校將於5月4日復課。

延長停課是要配合灣區多縣於3月16日實施的居家抗疫令,加州州長紐森稍早曾警告,向全州發布的居家抗疫令,有可能延續至夏天。

