多間大型銀行將為加州房貸供款提供90天寬限期

加州州長紐森週三宣布,在新型肺炎疫情下,多間大型銀行已同意就房貸供款提供90天寬限期。

紐森表示,提供90天寬限期的銀行分別是Wells Fargo、Citi Bank、JPMorgan Chase和U.S. Bank。

紐森發推文說:「民眾不應該因為新型肺炎而失去家園,很高興Wells Fargo、Citi、JPMorgan和U.S. Bank同意為受到COVID-19影響的人士推出房貸寬限期,數以百萬計的加州居民將可以鬆一口氣。」

州議員讚揚紐森與銀行達成這項安排,但同時希望租客在支府房租上,也可以有類似的寬限期。

紐森早前已簽署行政命令,讓各司法轄區可以自行頒令,讓租客可暫緩繳付租金,或要求業主暫停迫遷,不過只有少數城市或縣府有採取行動。

州參議員威善高表示,正與州眾議員丁右立起早暫緩迫遷令,適用全加州,他希望州長能在4月1日租客需要繳付租金前,簽署相關的行政命令。

