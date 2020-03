武漢律師民事起訴美國借世界軍人運動會播毒

【有線新聞】

身兼律師事務所主任、武漢市江漢區政協委員的武漢市民梁旭光上週五向美國聯邦政府、美國疾控中心、美國國防部以及美國軍事體育理事會發出民事起訴,並把起訴狀電郵至美國駐武漢總領事館。

起訴狀指,美國去年9月開始隱瞞發現新冠病毒,並放任傳播至全球,使中國政府不能對美國來華人員採取適當的邊境檢疫及防控措施,導致中國武漢因此而受損,侵犯了包括原告在內的全世界疫區人民的合法權益。

他指去年10月,武漢舉行世界軍人運動會,美國代表團3個成員把病毒傳到武漢。

他批評特朗普總統稱「中國病毒」是歧視中國和誤導公眾,嚴重侵犯了他本人的名譽權,要求他公開賠禮道歉。

由於武漢封城後他無法工作,他要求賠償誤工費15萬元人民幣,精神損害撫慰金5萬元人民幣等。

有內地律師認為這類控告沒有先例,成功受理的機會率不高。

另一邊廂,亦有維權律師發起,為疫情相關利益受損的內地人提供免費法律援助,例如因為未能買到口罩出門而被打、拘留、罰款的人,以及因為疫情無法接受治療的其他疾病患者等。

發起人包括現正旅居美國訪學的內地律師陳建剛,他認為應該用法律途徑釐清疫情防控中的權責。

陳建剛指考慮到內地律師的風險,目前不能公開代理個案的律師名單。

他坦言原告人都可能要面臨被打壓風險,但認為以齊心抗疫口號掩蓋公眾的不滿情緒,對社會亦非好事,需要律師先出來以法律排解。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。