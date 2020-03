英國收緊措施防控病毒散播 禁兩人以上公眾聚會

【有線新聞】

英國收緊措施,防控新型肺炎疫情,限制公眾如非必要不能外出,並禁止公眾場所兩人以上聚集,警方會嚴正執法,三星期再檢討措施。

英國首相約翰遜電視演說,連串遏止疫情擴散的新措施:下令公眾必須留在家中,外出只是可以購買必需品、做運動、求診與必要上班下班;所有售賣非必要商品的店舖,還有圖書館、遊樂場、戶外健身室與宗教場所等必須關閉;公園繼續開放,但只可在裡面做運動,不可以聚集;所有社交場合包括婚禮都禁止,葬禮除外;禁止超過兩個並非共同生活的人在公眾場所聚集;對於違反規定的人,警方會嚴正執法,包括罰款與驅散集會。

約翰遜強調現時是國家緊急關頭,前路艱難,有必要採取嚴格限制的措施,三星期再檢討。

約翰遜表示:「我們各人及每一個人現在都有義務,攜手阻止疾病傳播,保護我們的國民保健服務,拯救很多、很多數以千計的生命。我必須給予英國公眾一個非常簡單的指示:必須留在家中。」

英國政府又表示,隨著國際社會相繼「封關」與停飛航班,呼籲身處海外的國民盡快回國。國會亦正在處理提升疫情應對的緊急立法,包括容許機場關閉與賦予警察權力強制出現病徵的人隔離。

