英國收緊措施防控病毒散播 禁兩人以上公眾聚會

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英國收緊措施，防控新型肺炎疫情，限制公眾如非必要不能外出，並禁止公眾場所兩人以上聚集，警方會嚴正執法，三星期再檢討措施。

英國首相約翰遜電視演說，連串遏止疫情擴散的新措施：下令公眾必須留在家中，外出只是可以購買必需品、做運動、求診與必要上班下班；所有售賣非必要商品的店舖，還有圖書館、遊樂場、戶外健身室與宗教場所等必須關閉；公園繼續開放，但只可在裡面做運動，不可以聚集；所有社交場合包括婚禮都禁止，葬禮除外；禁止超過兩個並非共同生活的人在公眾場所聚集；對於違反規定的人，警方會嚴正執法，包括罰款與驅散集會。

約翰遜強調現時是國家緊急關頭，前路艱難，有必要採取嚴格限制的措施，三星期再檢討。

約翰遜表示：「我們各人及每一個人現在都有義務，攜手阻止疾病傳播，保護我們的國民保健服務，拯救很多、很多數以千計的生命。我必須給予英國公眾一個非常簡單的指示：必須留在家中。」

英國政府又表示，隨著國際社會相繼「封關」與停飛航班，呼籲身處海外的國民盡快回國。國會亦正在處理提升疫情應對的緊急立法，包括容許機場關閉與賦予警察權力強制出現病徵的人隔離。

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