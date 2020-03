特朗普望居家抗疫15天後回復正常 但多名州長卻想延長

【KTSF 江良慧報導】

有越來越多州政府加入頒布居家抗疫令,部分州長更已經表示,會把現行的居家抗疫建議延長,但總統就傾向於在15天過後就恢復正常活動,要在制止疫情和復甦經濟中做出取捨。

特朗普總統上星期呼籲國民,留在家裡不要外出,保持社交距離15天,不過最新消息是,由於擔心對經濟造成重創,他似乎有意把規定鬆綁。

他週一就發推文說,未來幾天會有決定,但就明確表示,對自己設下的限制感不耐煩,說大家不能讓治療比問題更差,把他之前看電視、從Fox頻道看到的幾乎隻字不改重複。

特朗普說:「你知道有句俗話,治療比疾病更糟糕,這正好是我們衝向的領域。」

總統自己的衛生專家認為,目前判斷指引是否有效言之尚早,並同意社交距離,是壓制病毒傳播的關鍵方法。

Anthony Fauci醫生說:「我認為很多人都在做對的事,但我猜不幸地,我們發現很多人都以為這不會發生在自己身上。」

特朗普自己的盟友就勸他不要為了刺激經濟而放寬指引,聯邦參議員Lindsey Graham就發推文說,除非控制住疫情,否則沒有經濟可以運作,但總統經濟顧問庫德洛就在電視上附和特朗普:「總統是對的,治療不能比疾病更糟糕,我們要做出困難的取捨。」

Fauci醫生是總統抗疫小組的首席科學家,他接受訪問時承認,特朗普的言論,並非所有時候都正確,也不符合他所給予的建議,Fauci說,自己總不能跳到買麥高峰前把總統推倒。

除了對指引方面有內部分歧外,白宮的官員對特朗普應否引用聯邦權利,命令美國企業製造急需的醫療器材也有爭議。

雖然醫院都表示,醫療器材保護衣物都短缺,特朗普還是未引用國防生產法增加生產,但他卻聲稱自己有。

像紐約州州長Andrew Cuomo等州政府,不斷向他施壓要求他引用法例,Cuomo說:「我認為聯邦,總統應加緊行動。」

